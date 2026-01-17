IND U19 vs BAN U19: हाथ नहीं मिलाने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी सफाई, जानें क्या कहा

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का सातवां मुकाबला आज (17 जनवरी) भारत और बांग्लादेश अंडर 19 टीम के बीच बुलावायो में खेला जा रहा है. जहां टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया. जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया में एक नया बवाल मच गया है. बढ़ते विवाद को देखते हुए अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. बीसीबी ने एक प्रेस रिलीज करते हुए बताया है कि यह घटना अनजाने में हुई है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि बीसीबी ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन मैच में बांग्लादेश और भारत के बीच हुए एक अनजाने और अनावश्यक कार्रवाई का संज्ञान लिया है. टॉस के दौरान नियमित कप्तान अजीजुल हकीम की बीमारी के कारण उप कप्तान जवाद अबरार ने टीम का प्रतिनिधित्व किया. बीसीबी स्पष्ट करना चाहता है कि विपक्षी कप्तान के साथ हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ था और ध्यान में अस्थायी कमी के कारण हुआ था. विपक्ष के प्रति कोई अनादर या अवहेलना दिखाने का कोई इरादा नहीं था.

बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि क्रिकेट की भावना और विरोधियों के प्रति सम्मान बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मौलिक जरूरत है और तुरंत टीम प्रबंधन को सूचित किया गया है. खिलाड़ियों को भी विपक्षी टीमों के साथ सभी बातचीत में उच्चतम स्तर की खेल भावना, सौहार्द और पारस्परिक सम्मान बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई गई है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मैदान पर और बाहर क्रिकेट के मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

