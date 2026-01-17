डेविड वॉर्नर ने 39 साल की उम्र में कर दिया धमाका, T20 में यह रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया को चौंकाया

David Warner Created History: डेविड वॉर्नर (David Warner) ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 फॉर्मेट में 14,000 या 14,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. 39 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से पहले यह बड़ी उपलब्धि केवल दुनिया के तीन बल्लेबाजों के नाम दर्ज थी. जिसमें क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड और एलेक्स हेल्स का नाम शामिल था. मगर बीते कल (16 जनवरी 2026) सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाते हुए उन्होंने भी विशेष क्लब में जगह बना ली है.

डेविड वॉर्नर का टी20 करियर

डेविड वॉर्नर ने जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. मगर वह लीग क्रिकेट में अब भी सक्रिय हैं. 2007 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने कुल 432 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 431 पारियों में 37.11 की औसत से 14028 रन निकले हैं. टी20 क्रिकेट में वॉर्नर के नाम 10 शतक और 115 अर्धशतक दर्ज है. 135 रनों की खेली गई शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

टी20 क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के सभी खिलाड़ी

14562 रन - क्रिस गेल - वेस्टइंडीज

14482 रन - कीरोन पोलार्ड - वेस्टइंडीज

14449 रन - एलेक्स हेल्स - इंग्लैंड

14028 रन - डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

डेविड वॉर्नर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें डेविड वॉर्नर के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुल 112 टेस्ट, 161 वनडे और 110 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 205 पारियों में 44.59 की औसत से 8786, वनडे की 159 पारियों में 45.30 की औसत से 6932 और टी20 की 110 पारियों में 33.43 की औसत से 3277 रन निकले.

वॉर्नर टेस्ट क्रिकेट में 26 शतक और 37 अर्धशतक, वनडे में 22 शतक और 33 अर्धशतक एवं टी20 में 1 शतक और 28 अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे.

