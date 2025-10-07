AUS vs IND: भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, दिग्गज खिलाड़ी टीम से बाहर

- भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीमों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है
- वनडे टीम में मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है और अनकैप्ड मैथ्यू रेनशॉ को भी शामिल किया गया है
- मिचेल मार्श वनडे और टी-20 दोनों टीमों की कप्तानी संभालेंगे जबकि पैट कमिंस चोट के कारण बाहर हैं
Australia squads vs India: भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान कर दिया गया है. वनडे टीम में मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है तो वहीं, अनकैप्ड खिलाड़ी मैथ्यू रेनशॉ को इस महीने के अंत में भारत के खिलाफ होने वाले मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में शामिल किया गया है. वनडे और टी-20 इंटरनेशनल मैचों में मिचेल मार्श टीम की कप्तानी करने वाले हैं. वहीं, पैट कमिंस चोट के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल का भी चयन वनडे और टी-20 टीम में नहीं किया गया है.
वनडे टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा
टी20I टीम (पहले दो मैच): मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा
T-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल (India vs Australia T20 Series)
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया- पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबेरा
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया- दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया- तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया- चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया- पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिसबेन
भारत की टी20 टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर
भारत की वनडे टीम:
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल
ऑस्टेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल
पहला वनडे: 19 अक्टूबर, पर्थ
दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर, एडिलेड
तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर, सिडनी
