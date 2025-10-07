विज्ञापन
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है इस कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं इतने जवान तैनात

Chief Justice Of India Security Cover: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, इस हमले के तुरंत बाद आरोपी वकील को पकड़ लिया गया और कोर्ट से बाहर किया गया.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है इस कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं इतने जवान तैनात
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है ये सिक्योरिटी
  • चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कोर्ट परिसर में एक वकील ने हमला करने की कोशिश की थी
  • सुप्रीम कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में अलग-अलग सुरक्षा लेयर होती है जहां सैकड़ों जवान तैनात रहते हैं
  • चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुरक्षा के लिए Z+ कैटेगरी का कड़ा सुरक्षा कवर दिया जाता है
सुप्रीम कोर्ट देश की वो अदालत है, जहां लोग अपने लिए न्याय मांगने जाते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालते हैं और रोस्टर से लेकर तमाम मामलों को देखते हैं. ये एक ऐसा पद है, जिसकी गरिमा खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनाए रखते हैं. ऐसे में अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जूता उछालने की कोशिश करे तो आप उसे क्या कहेंगे? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से ठीक पहले ऐसा ही देखा गया, जहां एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर हमले की कोशिश की. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर सीजेआई की सुरक्षा कौन करता है और सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जवान तैनात रहते हैं. 

कौन करता है सीजेआई की सुरक्षा?

जैसा कि हमने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद काफी बड़ा होता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा भी काफी सख्त होती है. सीजेआई को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, जिसमें कई कमांडो और जवान तैनात रहते हैं. इस सिक्योरिटी कवर में 35 से 55 जवान हो सकते हैं. ज्यादातर मामलों में एनएसजी और सीआरपीएफ के जवान इस सुरक्षा घेरे में रहते हैं. ये बेहद कड़ा और सबसे बड़ा सिक्योरिटी कवर है. इसमें बुलेटप्रूफ वाहनों के अलावा कई गाड़ियों का काफिला शामिल होता है. 

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की सुरक्षा अलग-अलग लेयर में रहती है, कुछ जवान कोर्ट परिसर में तैनात रहते हैं तो कुछ कोर्ट रूम के अंदर मौजूद होते हैं. कोई भी खतरा दिखते ही ये कमांडो हरकत में आते हैं और तुरंत एक्शन लेते हुए सीजेआई को सुरक्षित रखते हैं. इन जवानों को ऐसे ही हालात के लिए ट्रेनिंग दी गई होती है, इसीलिए सीजेआई की सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध लगभग नामुमकिन है. 

कितने जवान होते हैं तैनात?

सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा की बात करें तो यहां कई बड़े मामलों की सुनवाई होती है, साथ ही तमाम जजों और हस्तियों की सुरक्षा काफी अहम हो जाती है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में कुल 700 से ज्यादा जवानों की तैनाती रहती है. इसमें कुछ जवान जजों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, वहीं बाकी कैंपस में और गेट पर रहते हैं. इनमें से ज्यादातर जवान CISF, CRPF और दिल्ली पुलिस के होते हैं. कोर्ट रूम की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं. 

Chief Justice Of India Security Cover, CJI Security Cover, Supreme Court Security, Br Gavai Security
