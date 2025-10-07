सिर से नहीं झड़ेगा एक भी बाल! जावेद हबीब ने बताया चमत्कारी नुस्खा

Jawed Habib Hair Care Tips: लाइफस्टाइल से जुड़ी कई ऐसे समस्याएं हैं, जिनसे आज लाखों लोग जूझ रहे हैं. कोई हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है तो किसी को बढ़ते शुगर ने टेंशन दी हुई है. हालांकि आज भी सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है, जो अपने झड़ते बालों से परेशान हैं. पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी इस समस्या का सबसे ज्यादा सामना करती हैं. इसके लिए कई महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है और आखिरकार लोग हार मान लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने झड़ते बालों को रोक सकते हैं.

बालों की केयर जरूरी

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने जो तरीका बताया है, उससे आपके बाल झड़ना बंद हो सकते हैं और इन्हें पोषण मिल सकता है. ये कोई पुराना टोटका नहीं है, बल्कि बालों की केयर करने का एक खास तरीका है. सबसे ज्यादा यही देखा जाता है कि लोग बालों की केयर नहीं करते हैं, जिससे बालों का झड़ना और कमजोर होने जैसे समस्या होने लगती है.

क्या है जावेद हबीब का नुस्खा?

हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने कहा कि सबसे पहले बालों को साफ रखना जरूरी है. जो लोग बालों को साफ नहीं रखते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बाल झड़ने जैसी समस्या होती है. बालों को रोज धोना जरूरी है, जिससे उन पर लगी गंदगी और पॉल्यूशन हट जाए. इसके लिए एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जिसे प्री कंडीशनिंग कहा जाता है.

सबसे पहले आपको अपने बालों को गीला करना है और उन पर तेल लगाना है.

बालों पर तेल लगाने के बाद मसाज नहीं करनी है, उन्हें पांच से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें.

पांच या 10 मिनट बाद शैंपू, कंडीशनर या शिकाकाई जैसे हर्ब्स से बाल धो लें.

रोजाना अगर आप ये तीन स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे.

कभी नहीं होगा बाल बांका

जावेद हबीब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर कोई रोजाना ये सब करता है और अपने बालों को साफ रखता है तो उनका कोई बाल बांका नहीं होगा. यानी उनके बाल न तो झड़ेंगे और न ही डैंड्रफ जैसी कोई समस्या होगी. अगर आप भी झड़ते हुए बालों से परेशान हैं तो आप घर पर आसानी से ये तरीका आजमा सकते हैं.