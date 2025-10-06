चेहरे की झाइयों को जड़ से कैसे खत्म करें? एक्सपर्ट ने बताया बस क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगी परेशानी

How do you get rid of skin pigmentation: चेहरे पर झाइयां या पिगमेंटेशन होना एक आम समस्या है. कई लोग इसके लिए तरह-तरह की क्रीम, सीरम या ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. लेकिन महीनों तक स्किनकेयर करने के बाद भी ये परेशानी ठीक नहीं हो पाती है. या एक बार ठीक होने पर फिर कुछ समय बाद झाइयां वापस आ जाती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे कहती हैं, पिगमेंटेशन सिर्फ स्किन की समस्या नहीं है, बल्कि कई बार ये शरीर के अंदर चल रही कई गड़बड़ियों का नतीजा भी हो सकता है.

उल्टा पांव चलने से क्या होता है? एक्सपर्ट से जान लें बस 5 मिनट Backward Walking करने के गजब के फायदे

कैसे ठीक करें झाइयां?

लवनीत बत्रा बताती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हार्मोनल असंतुलन, गट हेल्थ और न्यूट्रिशन की कमी, ये सभी मिलकर स्किन पर असर डालते हैं. ऐसे में झाइयों को ठीक करने के लिए केवल क्रीम लगाने से फायदा नहीं होगा, बल्कि बॉडी को अंदर से हेल्दी रखना भी जरूरी है.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, धूप, प्रदूषण, तनाव और खराब खानपान शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे मेलानिन (त्वचा का रंग बनाने वाला पिगमेंट) ज्यादा बनने लगता है और झाइयां बढ़ जाती हैं. ऐसे में इन चीजों से बचें. इसके लिए आंवला, अमरूद (विटामिन C), बादाम, नट्स (विटामिन E), बेरीज, ग्रीन टी, लहसुन और हरी सब्जियां को डाइट में शामिल करें. ये सभी चीजें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं.

PCOS, थायरॉयड या एस्ट्रोजन की गड़बड़ी से भी स्किन पर डार्क पैचेस दिखाने लगते हैं. इस तरह की कंडीशन में अंडे, हरी सब्जियां (B-विटामिन), कद्दू के बीज, केले (मैग्नीशियम), सीवीड और ब्राजील नट्स (आयोडीन और सेलेनियम) को डाइट में शामिल करें. ये हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा नींद पूरी लें, स्ट्रेस कम करें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं.

लवनीत बत्रा आगे कहती हैं, अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है या शरीर में इंफ्लेमेशन है, तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और स्किन पर असर दिखता है. ऐसे में गट हेल्थ ठीक करना भी जरूरी है. इसके लिए दही, कांजी (प्रोबायोटिक्स), लहसुन, प्याज, बोन ब्रोथ, पालक (L-ग्लूटामीन) और पत्तागोभी या ब्रोकोली (सल्फोराफेन) को डेली डाइट में शामिल करें. ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर गट हेल्थ सुधारते हैं.

इन सब से अलग विटामिन B12, आयरन, फोलेट या प्रोटीन की कमी से भी स्किन का हीलिंग प्रोसेस धीमा पड़ जाता है और पिगमेंटेशन लंबे समय तक बना रहता है. इन कमी को पूरा करने के लिए दाल, पालक, अंडे, पनीर, मछली, चिकन और चुकंदर जैसी चीजें खाएं.

लवनीत बत्रा कहती हैं, क्रीम तभी असर करती है जब शरीर अंदर से हेल्दी हो. ऐसे में झाइयों या पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ स्किनकेयर नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन केयर भी जरूरी है. जब आप अपनी त्वचा को बाहर और अंदर दोनों से पोषण देंगे, तभी असली ग्लो और साफ त्वचा मिलेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.