विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: एरोन फिंच की भविष्यावाणी, भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में इस टीम को बताया विजेता

Aaron Finch predicts ODI series result: दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई पूर्व बल्लेबाज आरोन फिंच का मानना ​​है कि इस बार वनडे सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को ऑस्ट्र्रेलियाई टीम हरा देगी.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs AUS: एरोन फिंच की भविष्यावाणी, भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में इस टीम को बताया विजेता
Aaron Finch Prediction on IND vs AUS ODI Series:
  • शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार कप्तानी करेंगे
  • ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का विजेता ऑस्ट्रेलिया बताया है
  • फिंच ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी से गिल को कप्तानी में मदद मिलेगी और टीम मजबूत होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Aaron Finch predicts ODI series, IND vs AUS: शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है. कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई दौरा गिल का  कप्तान के तौर पर पहली सीरीज होगी. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलने वाले हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई पूर्व दिग्गज कप्तान एरोन फिंच ने वनडे सीरीज को लेकर भविष्यवाइणी की है. फिंच ने उस टीम के बारे में बात की है जो सीरीज को जीतने में सफल रहेगी. आईसीसी वेबसाइट पर बात करते हुए फिंच ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज का विजेता करार दिया है. 

फिंच ने कहा, यह एक शानदार सीरीज होगी. गिल भारत के नए वनडे कप्तान हैं. भारत के खिलाफ सीरीज हमेशा से शानदार होती है. विराट कोहली और रोहित भी इस सीरीज का हिस्सा हैं.फैन्स दोनों खिलाड़ी को फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है. दोनों टीमें बराबर टक्कर वाली है. कागजों पर देखा जाएगा दोनों टीमों में एक से एक खिलाड़ी हैं. लेकिन मुझे लगता है कि इस वनडे सीरीज को ऑस्ट्रेलिया 2-1से जीतने में सफल रहेगी. हालांकि यह एक सीरीज होगी जिसको फैन्स देखकर काफी लुत्फ उठाएंगे."

फिंच ने गिल को वनडे कप्तान बनाए जाने पर कहा, "शुभमन पहले ही दिखा चुके हैं कि वह टी20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में कितने अच्छे कप्तान हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि यह भी कुछ अलग नहीं होगा, वह एक शानदार खिलाड़ी हैं, खासकर सीमित ओवरों के फॉर्मेटों में और जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कप्तानी की, वह उनके लिए अगला कदम उठाने और तीनों फॉर्मेट में भारतीय नेतृत्व की बागडोर संभालने के लिए एक बड़ा कदम है. "

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "मुझे लगता है कि जब आप उस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ को देखते हैं, तो गि  पास सलाह के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं थे, शायद तब जब वह मैदान पर थे, लेकिन उन्होंने खुद शानदार काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित और कोहली के होने से उनके लिए भी एक वास्तविक शांति होगी, क्योंकि यह मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह विचारों को साझा करने की क्षमता है कि आप टीम को आगे कैसे चलाना चाहते हैं, क्योंकि वे लंबे समय से टीम का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं."

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. वनडे सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर और तीसरा मैच 25 अक्टूबर को होगा. 

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल

ऑस्टेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे: 19 अक्टूबर, पर्थ
दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर, एडिलेड
तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर, सिडनी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaron James Finch, India, Australia, Cricket, Shubman Singh Gill
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com