भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले झटका, दिग्गज खिलाड़ी हुआ टीम से बाहर

IND vs AUS ODIs: अक्टूबर में होने वाले भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. दिग्गज खिलाड़ी चोट के चलते बाहर हो गया है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले झटका, दिग्गज खिलाड़ी हुआ टीम से बाहर
Pat Cummins ruled out of white-ball series vs India
  • तेज गेंदबाज पैट कमिंस अक्टूबर में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे क्योंकि उन्हें पीठ में दर्द है
  • कमिंस ने आखिरी बार नवंबर 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे खेला था
  • कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ वनडे टीम के कार्यवाहक कप्तान बन सकते हैं.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pat Cummins, IND vs AUS ODIS: अक्टूबर में होने वाले भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पैट कमिंस बाहर हो गए हैं. क्रिकेट फैन्स के लिए यह एक बड़ा झटका है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि कमिंस न्यूज़ीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों के मैच में नहीं खेलेंगे.  यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पीठ के निचले हिस्से में दर्द है और वनडे सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज खेलनी है. एशेज सीरीज को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. कमिंस ने आखिरी बार इस साल जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ  टेस्ट मैच खेला था. ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में उनका आखिरी सीमित ओवरों का मैच नवंबर 2024 में एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ था.

 बता दें कि इस स्टार तेज गेंदबाज ने कहा था कि वेस्टइंडीज सीरीज के बाद, वह न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में खेलने की योजना बना रहे हैं, साथ ही संभावित रूप से शेफील्ड शील्ड मैच भी खेल सकते हैं. कमिंस के न खेलने से स्टीव स्मिथ वनडे टीम के कार्यवाहक कप्तान बन सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी जोश हेज़लवुड (34), मिशेल स्टार्क (35), स्कॉट बोलैंड (36)  के साथ एक मज़बूत तेज गेंदबाज़ी  है. 

Photo Credit: AFP

कब तक फिट हो पाएंगे कमिंस

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कमिंस को लेकर कहा कि "यह तेज़ गेंदबाज़ अपनी रिहैबिलिटेशन योजना जारी रखेंगे और एशेज की तैयारी के साथ टीम में वापसी करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि कमिंस के इस चोट को "स्ट्रेस फ्रैक्चर" नहीं बताया गया है, लेकिन चिकित्सा पेशेवरों को यह तय करना होगा कि क्या कमिंस की पीठ एशेज सीरीज़ झेल पाएगी, सीरीज में सात हफ़्तों में 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं.  दरअसल कमिंस अपने इंटरनेशनल करियर के शुरुआती छह सालों में स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझते रहे थे. 

भारत-ऑस्ट्रेलिया (वनडे और टी-20 सीरीज शेड्यूल India tour of Australia, 2025)

बता दें कि अक्टूबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और 5 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली है. वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. दूसरा मैच 23 अक्टूबर और तीसरा मैच 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. वहीं, टी-20 सीरीज में भारतीय टीम पांच वनडे मैच खेलेगी. जिसरी शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी. 

Patrick James Cummins, Virat Kohli, Cricket, Australia Vs India 2024/25
