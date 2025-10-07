विज्ञापन
चकाई, सिकंदरा सहित कई सीटों पर चिराग का दावा, जानिए क्यों एनडीए में अब तक नहीं हो पाया सीटों पर अंतिम फैसला

  • बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए मंथन जारी है
  • बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए सहयोगियों से पटना में सीट बंटवारे को लेकर बैठकें की हैं
  • सीटों के बंटवारे में सहमति ज्यादातर हो चुकी है लेकिन कुछ सीटों पर दो सहयोगी दलों के बीच विवाद है
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है . एनडीए में सीट बंटवारे का काम पूरा करने के लिए बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दो दिनों पहले एनडीए सहयोगियों जीत राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से पटना में मुलाकात की थी . ऐसे ही मुलाकात गठबंधन के एक और अहम सहयोगी चिराग पासवान से होने की भी संभावना है . उम्मीद की जा रही है कि चिराग पासवान के साथ धर्मेंद्र प्रधान की यह बैठक आज ही किसी समय होगी .

कुछ सीटों पर कई दलों का है दावा

सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे में दो प्रमुख मुद्दे हैं . पहला , सभी पार्टियों के खाते में जाने वाली सीटों की संख्या तय करना और दूसरा , उनकी खाते की सीटों को चिन्हित करना . सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सीटों की संख्या को लेकर काफी हद तक सहमति बन चुकी है लेकिन किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी इसको लेकर पेंच फंसा है . सूत्र ने बताया कि कुछ सीटें ऐसी है जिस पर दो सहयोगी दावा कर रहे हैं .

किन सीटों पर लोजपा कर रही है दावा

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में जमुई लोकसभा सीट के तहत आने वाली चकाई और सिकंदरा विधानसभा सीटों पर सीधा दावा किया था . चकाई से फिलहाल निर्दलीय विधायक हैं जो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी हैं . वही सिकंदरा विधानसभा सीट फिलहाल जीतन मांझी की पार्टी के विधायक हैं . ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दावे के बाद दोनों सीटों पर पेंच फंस सकता है . ऐसा ही पेंच गोविंदगंज और महनार जैसी सीटों पर भी फंसा है.

किस पार्टी को मिल सकती है कितनी सीटें

जहां तक सीटों की संख्या का सवाल है, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू को 103 बीजेपी को 102 , एलजेपी रामविलास को 25 , मांझी की पार्टी हम को 8 और कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं . अंतिम फैसला होने पर सीटों की संख्या में थोड़ा बदलाव भी आ सकता है.

एनडीए के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में

एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं . धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह कल रात ही दिल्ली पहुंच गए , जबकि आरएलएम अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली पहुंच रहे हैं . माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की चिराग पासवान से मुलाकात के बाद एनडीए के इन सभी नेताओं की एक सामूहिक बैठक हो सकती है जिसमें सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है .

