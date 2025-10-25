विज्ञापन
Aus vs Ind 3rd ODI: 'मैं उनका आभारी', हर्षित राणा ने गंभीर नहीं, बेहतरीन बॉलिंग के लिए इस खिलाड़ी को दिया श्रेय

Australia vs India: ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म होने के बाद चर्चा और प्रशंसा का केंद्र हर्षित राणा बने हुए थे, जिन्होंने आलोचकों को शानदार अंदाज में जवाब दिया

India tour of Australia, 2025:

Harshit Rana on his perforamance: सिडनी में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में शनिवार को मेजबानों को 9 विकेट से रौंदने के बाद सीरीज का स्कोर 2-1 से करने में तीन भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा योगदान रहा. सबसे ज्यादा चर्चा अगर बाद की पाली में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) रही तो, भारतीय गेंदबाजी खत्म होने के बाद चर्चा का केंद्र हर्षित राणा (Harshit Rana) थे. सीरीज में पहले ही मैच से आलोचकों के निशाने पर रहे हर्षित राणा ने सीरीज खत्म होते-होते सभी को जवाब दिया. वहीं, उनके चयन और प्रदर्शन का बचाव हेड कोच गौतम गंभीर ने भी करते हुए पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत पर भी निशाना साधा था. बहरहाल, राणा ने सिडनी में चार विकेट चटकाए, लेकिन उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का श्रेयस गंभीर को न देकर रोहित शर्मा को दिया. राणा से उनके स्पेल को लेकर स्टार स्पोर्ट्स के क्रिकेट लाइव में सवाल किया गया था. 

राणा ने खुलासा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी कुछ ओवरों में दो विकेट जल्द ही गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल की उनसे स्लिप को लेकर बहस हो गई थी. लेकिन रोहित ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए राणा से स्लिप लेने को कहा. नतीजा यह रहा कि मिचेल ओवन इसी ओवर में रोहित के हाथों ही स्लिप में धरे गए. 

राणा ने चैनल से बातचीत में कहा, 'पूरी गेंदबाजी में मिचेल ओवेन का विकेट मेरा सबसे पसंदीदा रहा. इसके पीछे भी अपनी कहानी है. गिल ने मुझसे स्लिप लेने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया. लेकिन तभी कवर में खड़े रोहित भाई ने कहा, 'स्लिप ले ना, जाने दे मेरे को.' इसके बाद रोहित भाई स्लिप में तैनात हो गए और जल्द ही ओवेन के बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद स्लिप में रोहित भाई के हाथों में ही जा समाई. मैं उनका बहुत ही आभारी था'

