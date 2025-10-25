ऑस्ट्रेलिया को नाकों चने चबवा चुके हैं कुलदीप यादव, जानें कंगारूओं की जमीन पर कैसा है उनका प्रदर्शन

Kuldeep Yadav, India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (25 अक्टूबर 2025) सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि आखिरी मुकाबले में अनुभवी 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. क्योंकि वह जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. यही नहीं कंगारू टीम के खिलाफ शिरकत करते हुए वनडे में उनका प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है. 30 वर्षीय भारतीय स्टार ने 2017 से खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में कुल 23 मैच खेले हैं. इस बीच उन्हें 23 पारियों में 39.74 की औसत से 31 सफलता हाथ लगी है. कुलदीप यादव का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट के एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 54 रन खर्च कर 3 विकेट है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए कुलदीप यादव का प्रदर्शन

बात करें ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुलदीप यादव के वनडे प्रदर्शन के बारे में तो यहां आंकड़ा मिलाजुला नजर आता है. भारतीय स्टार ने उनके खिलाफ उनकी जमीं पर कुल 3 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 3 पारियों में 59.00 की औसत से 3 सफलता प्राप्त हुई है. इस दौरान एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 54 रन खर्च कर 2 विकेट रहा है.

कुलदीप यादव का वनडे करियर

कुलदीप यादव ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 113 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 110 पारियों में 26.44 की औसत से 181 सफलता हासिल हुई है. कुलदीप के नाम वनडे फॉर्मेट में 2 बार 5, जबकि 7 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है. यहां एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 25 रन खर्च कर 6 विकेट है. देश के लिए वह वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट वाले चटकाने वाले 10वें गेंदबाज हैं.

यह भी पढ़ें- Aus vs Ind 3rd ODI: आखिरी टक्कर से पहले टीम गिल 17 के फेर में फंसी, क्या आखिरी मैच में टूटेगा मिथक