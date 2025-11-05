विज्ञापन
एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया स्क्वाड का ऐलान, इस विस्फोटक खिलाड़ी की हुई वापसी

Australia First Test Squad for Ashes Series: नियमित कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ पहली टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व करेंगे, वहीं इंग्लैंड टीम का नेतृत्व बेन स्टोक्स करेंगे.

  • मार्नस लाबुशेन जुलाई में खराब फॉर्म के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में एशेज के पहले टेस्ट के लिए वापस आए हैं
  • जेक वेदराल्ड को पहले टेस्ट में पदार्पण का मौका मिल सकता है लेकिन ये ओपनिंग विकल्पों पर निर्भर करेगा
  • नियमित कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ पहली टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व करेंगे
Australia First Test Squad for Ashes Series vs ENG: मार्नस लाबुशेन एशेज सीरीज़ की शुरुआत के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापस आ गए हैं. चयनकर्ताओं ने बुधवार को इस अनुभवी बल्लेबाज़ को इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है. लबुशेन जुलाई में खराब फॉर्म के कारण कैरिबियन में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कुछ प्रभावशाली पारियों के साथ उन्होंने आत्मविश्वास हासिल कर लिया है.

सलामी बल्लेबाज़ जेक वेदराल्ड 21-25 नवंबर को पर्थ में होने वाले मैच में पदार्पण कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मैट रेनशॉ और सैम कोंस्टास की जगह चुना गया है, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग के लिए किसे चुना जाता है.

31 वर्षीय वेदराल्ड पिछली गर्मियों में शेफ़ील्ड शील्ड टूर्नामेंट में 50.33 की औसत से 906 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर थे. उन्होंने सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ शतक बनाया था. नियमित कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में, जो अभी भी पीठ के निचले हिस्से की समस्या से उबर रहे हैं, स्टीव स्मिथ श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे.

स्कॉट बोलैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण में मिशेल स्टार्क और जोश हेज़लवुड के साथ शामिल होने की उम्मीद है, जबकि ब्रेंडन डॉगेट और सीन एबॉट भी तेज गेंदबाजी विकल्प के रूप में टीम में शामिल हैं. ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर और कैमरन ग्रीन को भी टीम में शामिल किया गया है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी या तो एशेज की तैयारी के लिए अपने राज्यों के साथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शामिल रहे हैं या भारत के खिलाफ एकदिवसीय और ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेल रहे हैं. पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए इंग्लैंड टीम का नेतृत्व बेन स्टोक्स करेंगे.

टीम:

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.

