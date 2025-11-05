LIVE: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले फोड़ेंगे 'हाइड्रोजन बम'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. माना जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस 'हाइड्रोजन बम' वाला दावा सामने ला सकते हैं. पिछली दो बार उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था.

राहुल गांधी ने 1 सितंबर को बीजेपी को चेतावनी दी थी कि एक बड़ा खुलासा करेंगे. राहुल इस खुलासे को हाइड्रोजन बम का नाम दिया था. उन्होंने कहा था कि वोट चोरी वाला हाड्रोजन बम बाद में फूटेगा. बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राहुल आज इसपर कुछ खुलासा कर सकते हैं.

