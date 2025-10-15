विज्ञापन
Aus vs Ind: 'मेरे लिए नहीं आए', जानें मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया पर क्यों भड़के बुमराह, इस दिन करेंगे मैदान पर वापसी

आमतौर पर बुमराह बहुत ही शांत और स्थिर स्वभाव के खिलाड़ी हैं, लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसने बुमराह को नाराज कर दिया

टीम इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) एक शांत और सहज और बुद्धिजीवी क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं. वह प्रेस से बहुत सधी हुई बात करते हैं, लेकिन हाल ही में वह मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों पर बुरी तरह से भड़क उठे. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल बुमराह जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए, ठीक वैसे ही फोटोग्राफरों ने उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया. और इस बात ने भारतीय दिग्गज पेसर को नाराज कर दिया. 

बुमराह ने इस दौरान नियंत्रण खोते हुए कहा, 'मैंने आपको बुलाया ही नहीं. तुम किसी और के लिए आए हो, वो आ रहे होंगे.' वैसे बुमराह की बात को फोटोग्राफरों ने तुरंत मान लिया, जब इन्हीं के बीच से एक आवाज आई, 'भाई आप सही बोले हैं. आप हमें दीपावली के बोनस के रूप में मिले हो.' जस्सी के कानों से यह वाक्य टकराना भर था कि स्टार पेसर को और गुस्सा आ गया. बुमराह बोले, 'अरे भाई मेरी गाड़ी के पास जाने दो मुझे.'

ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज से नहीं हैं बुमराह

इन दिनों नियमित अंतराल पर ब्रेक ले रहे जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज से बाहर रखा है. यह सीरीज रविवार से शुरू हो रही है, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे मैच क्रमश: 23 और 25 अक्तूबर को खेला जाएगा. इसके बाद पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी और इस सीरीज से बुमराह टीम से जुडेंगे.

