Diwali Tips and Tricks: दिवाली की सफाई करते हुए घर के कोनों में रख दें ये एक चीज, खुद घर से बाहर भाग जाएगा एक-एक चूहा

What is the fastest way to get rid of mice: दिवाली का त्योहार नजदीक है. ऐसे में हर कोई अभी से तैयारियों में जुट चुका है. ये तैयारी घर की सफाई से शुरू होती है. दिवाली के खास मौके पर लोग अपने घर के कोने-कोने को चमकाते हैं. हालांकि, सफाई के दौरान एक बड़ी परेशानी सामने आती है, चूहे. ये छोटे-छोटे जीव रसोई, स्टोर रूम, कपड़ों की अलमारी, यहां तक कि पूजा के कमरे में भी घुस जाते हैं. यहां ये हर कीमती सामान को कुतर देते हैं, बदबू फैलाते हैं और सफाई की सारी मेहनत बेकार कर देते हैं. अब, अगर आपके घर में भी चूहों का आतंक बढ़ गया है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक आसान ट्रिक बता रहे हैं, जिसे आजमाकर आप बिना मारे चूहों को घर से बाहर कर सकते हैं.

कैसे भगाएं चूहे?

ये खास ट्रिक मशहूर डिजिटल क्रिएटर पूनम दीवानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है. पूनम अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सिंपल और असरदार हैक शेयर करती रहती हैं. अब, उन्होंने चूहों को भगाने का तरीका बताया है. अधिक कमाल की बात यह है कि यह नुस्खा सस्ता भी है, आसान भी और इसमें किसी जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल भी नहीं होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

इस उपाय के लिए आपको 1 कटोरी गेहूं का आटा

थोड़ा सा घी

थोड़ी चीनी

थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर (सर्फ) और

फिनाइल की गोलियों की जरूरत होगी.

सबसे पहले दो बड़े चम्मच गेहूं का आटा लीजिए.

इसमें एक छोटा चम्मच घी और थोड़ी-सी चीनी मिलाइए.

थोड़ा पानी डालकर हल्का-सा गूंथ लीजिए. आटा बहुत टाइट न रखें, थोड़ा नरम रखें.

अब, इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लीजिए.

हर लोई को बीच से हल्का खोलिए और उसमें थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर और फिनाइल की गोली का चूरा भर दीजिए.

लोई को बंद करके छोटी-छोटी बॉल की तरह बना लीजिए.

इन बॉल्स को घर के उन कोनों में रख दीजिए जहां अक्सर चूहे दिखाई देते हैं. जैसे रसोई के कोने, फ्रिज के पीछे, अलमारी के नीचे या स्टोर रूम में.

पूनम दीवानी बताती हैं, घी और चीनी की खुशबू से चूहे इन बॉल्स की ओर खिंचते हैं. लेकिन जैसे ही वे इन्हें सूंघते या थोड़ा चखते हैं, डिटर्जेंट और फिनाइल की तेज गंध उन्हें परेशान कर देती है. इससे फिर वे दोबारा वहां नहीं आते और घर छोड़कर भाग जाते हैं. ऐसे में आप भी इस आसान ट्रिक को आजमाकर देख सकते हैं. इससे आप बिना चूहों को मारे घर से बाहर कर सकते हैं.