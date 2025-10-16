विज्ञापन
सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला नीले रंग का चमकदार अंडा, कपल उठाकर ले गया घर, 50 दिन फूटा तो उड़ गए होश

सोशल मीडिया पर इन दिनों नीले अंडे को अपने साथ ले जाने वाले कपल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि, जिस अंडे को वह अपने साथ ले जा रहे हैं उसके अंदर से कितना बड़ा प्राणी निकलने वाला है.

सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला नीले रंग का चमकदार अंडा, कपल उठाकर ले गया घर, 50 दिन फूटा तो उड़ गए होश
कपल को झाड़ियों में मिला नीला अंडा, अंदर से निकला ऐसा जीव देखकर रह गए दंग, लोग बोले- OMG

Blue Egg Viral Video: कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कहीं झाड़ियों में कोई चमकदार नीला अंडा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पास एक यंग कपल ने ऐसा ही कुछ किया, उन्होंने झाड़ियों में पड़ा एक रहस्यमयी नीला अंडा देखा और उसे घर ले आए. उन्हें क्या पता था कि इस अंडे से ऐसा विशाल पक्षी (blue egg couple Australia) निकलने वाला है, जो उनकी जिंदगी बदल देगा.

50 दिन की देखभाल के बाद फूटा नीला अंडा (Neele Ande Ka Raaz)

कपल को यह अंडा किसी सामान्य मुर्गी के अंडे से 10 गुना बड़ा मिला था. उसकी नीली चमक और भारी आकार देखकर वे हैरान रह गए. उन्होंने तय किया कि इसे घर लाकर संभालेंगे. उन्होंने एक इनक्यूबेटर में 37°C तापमान और 50% नमी पर अंडे को रखा. हर दिन वे उसे पलटते और उसकी हलचल (emotional viral stories) पर नजर रखते.

50 दिन की देखभाल के बाद जब अंडा आखिरकार फूटा, तो उसमें से जो जीव निकला, उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं. वो था एक Emu (Emu viral story), यानी ऑस्ट्रेलिया का विशालकाय पक्षी (Emu bird adoption), जो दिखने में शुतुरमुर्ग जैसा होता है और करीब 6 फीट लंबा व 50 किलो तक भारी हो सकता है.

अजनबी से बना फैमिली मेंबर (Couple Takes Blue Egg With Them Video)

जैसे-जैसे एमू बड़ा हुआ, वह कपल के घर का हिस्सा बन गया. वह परिवारवालों के साथ खेलता, उनके साथ घूमता और हर वक्त घर में चहकता नजर आता. वीडियो में उसे कपल के साथ एक पालतू बच्चे की तरह खेलते देखा जा सकता है. इस अनोखे सफर (amazing animal story) को कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर प्यार की बौछार (blue egg mystery)

Instagram पर @019_editss नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं. लोग नीले अंडे और एमू की जर्नी देखकर भावुक हो गए. कई यूजर्स ने लिखा, इतना प्यारा वीडियो आज तक नहीं देखा. वहीं कुछ ने कहा कि ये कहानी इंसानियत और दया की असली मिसाल है.

