Aus vs Ind: भारत vs ऑस्ट्रेलिया टी20 में 4 ही बल्लेबाजों ने जड़ा है शतक, जानें क्यों ग्लेन मैक्सवेल बन गए वेरी स्पेशल

Aus vs Ind T20: वनडे सीरीज अब इतिहास की बात है. करोड़ों फैंस अब टीम सूर्यकुमार के बारे में बातें कर रहे हैं, जो वनडे से उलट कंगारुओं पर भारी पड़ सकती है

Aus vs Ind: शुरू होने जा रही सीरीज में मैक्सवेल शुरुआती 2 मैचों के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं
X: social media

Australia vs India: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज अब इतिहास की बात है. और अब करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें बुधवार से शुरू होने जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज पर लगी है. उम्मीद है कि टीम सूर्यकुमार यादव (Suryakuamr Yadav) खेले जाने वाले 5 मैचों में टीम गिल से बेहतर प्रदर्शन करेगी. वैसे दोनों देशों के इस फॉर्मेट में इतिहास की बात करें, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 32 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें सिर्फ 4 ही बल्लेबाज शतकीय पारी खेल सके. इनमें एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसने 2 बार यह कारनामा किया. आइए, लिस्ट में शामिल सभी शतकवीरों के बारे में जानते हैं.

ग्लेन मैक्सवेल: इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में 2 शतक जमाए हैं. दोनों ही बार मैक्सवेल नाबाद रहे. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 27 फरवरी 2019 को बेंगलुरु में टीम इंडिया के विरुद्ध 55 गेंदो में 113 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान मैक्सवेल के बल्ले से 7 चौके और 9 छक्के निकले. इसके बाद 28 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में उन्होंने भारत के खिलाफ 48 गेंदों में नाबाद 104 रन बनाए.  इस पारी में मैक्सवेल ने 8 चौके और इतने ही छक्के लगाए.

शेन वॉटसन: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मुकाबले में सर्वोच्च निजी स्कोर का रिकॉर्ड शेन वॉटसन के ही नाम है, जिन्होंने 31 जनवरी 2016 को टीम इंडिया के खिलाफ सिडनी में नाबाद 124 रन बनाए थे. 71 गेंदों की इस पारी में वॉटसन ने 10 चौके और 6 छक्के लगाए.

ऋतुराज गायकवाड़: गुवाहाटी में 28 नवंबर 2023 को गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 57 गेंदों में 13 चौकों और 7 छक्कों के साथ 123 रन की पारी खेली थी, लेकिन टीम इंडिया इस मैच को बचा नहीं सकी.

जोश इंग्लिस: ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज ने 23 नवंबर 2023 को भारत के विरुद्ध विशाखापत्तनम में 110 रन की पारी खेली थी. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 50 गेंदों की इस पारी में 11 चौके और 8 छक्के जड़े.

कुछ ऐसा है  सीरीज का कार्यक्रम

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में कुल 5 मैच खेलेगी. पहला मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा, जिसके बाद मेलबर्न में 31 अक्टूबर को सीरीज के दूसरे मैच का आयोजन होगा. 2 नवंबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें होबार्ट में सीरीज का तीसरा मैच खेलेंगी, जबकि 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में चौथा मुकाबला खेला जाएगा. सीरीज का पांचवां मैच 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में आयोजित होगा.


 

