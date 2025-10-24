Aus vs Ind 2nd ODI: 'रोहित चूक गए', कप्तान गिल ने डाली रोशनी क्यों सीरीज गंवा बैठा भारत

Shubman Gill statement: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्वीकार किया कि कैच छूटने और पर्याप्त स्कोर नहीं बना पाने की वजह से उनकी टीम को बृहस्पतिवार को यहां ऑस्ट्रेलिया से वनडे श्रृंखला गंवानी पड़ी.ऑस्ट्रेलिया ने बृहस्पतिवार को अपने हरफनमौला प्रदर्शन से दूसरे वनडे में दो विकेट से जीत दर्ज कर श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली. पर्थ में पहले मैच में भारत को सात विकेट से हार मिली थी. भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने कम से कम तीन मौके गंवा दिए जिनमें मैथ्यू शॉर्ट भी शामिल थे जिन्होंने 78 गेंद में 74 रन की शानदार पारी खेली.
गिल ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘हमने ठीक ठाक रन बनाए थे, लेकिन जब आप इस तरह के स्कोर का बचाव करते हुए कुछ मौके गंवाते हैं तो यह कभी आसान नहीं होता.' युवा कप्तान को पिच में भी कोई कमी नहीं दिखी.
उन्होंने कहा, ‘पहले मैच में टॉस ज्यादा अहम था क्योंकि बारिश आ गई थी, लेकिन इस मैच में दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर खेले. शुरुआत में विकेट से थोड़ी परेशानी हुई लेकिन 15-20 ओवर के बाद यह अच्छा था.' 26 वर्षीय गिल ने सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा की 73 रन की जुझारू पारी की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘लंबे समय बाद वापसी करते हुए खेलना कभी आसान नहीं होता. शुरुआती चरण थोड़ा चुनौतीपूर्ण था लेकिन उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी की उससे मैं बहुत खुश हूं. उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, मैं कहूंगा कि वह एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए.'
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं