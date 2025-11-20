विज्ञापन
विशेष लिंक

Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा कुछ ऐसा, एशेज में इंग्लैंड से महामुकाबला

Steve Smith AUS vs ENG Ashes 2025: एशेज ओपनर से पहले स्मिथ ने डॉगेट और वेदराल्ड दोनों की तारीफ की.

Read Time: 2 mins
Share
Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा कुछ ऐसा, एशेज में इंग्लैंड से महामुकाबला
Steve Smith AUS vs ENG Ashes 2025
  • कप्तान स्टीव स्मिथ ने एशेज के पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 घोषित की है जिसमें ब्रेंडन डॉगेट शामिल हैं
  • पेसर ब्रेंडन डॉगेट टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं क्योंकि पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड चोटिल होकर बाहर हैं
  • डॉगेट और स्कॉट बोलैंड ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में पहली बार साथ खेलने वाली इंडिजिनस खिलाड़ी जोड़ी बनेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Steve Smith AUS vs ENG Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड-इन कैप्टन स्टीव स्मिथ ने गुरुवार को एशेज के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा की, जिसमें ब्रेंडन डॉगेट भी शामिल हैं. 31 साल के पेसर डॉगेट, बॉलर पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड की गैरमौजूदगी में टेस्ट डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों चोट से उबर रहे हैं. साथी इंडिजिनस क्रिकेटर स्कॉट बोलैंड पहले से ही प्लेइंग 11 में हैं, डॉगेट के शामिल होने से वो ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट 11 में एक साथ खेलने वाली पहली इंडिजिनस जोड़ी बन जाएंगे. डॉगेट से पहले, सिर्फ चार इंडिजिनस खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया था - फेथ थॉमस, जेसन गिलेस्पी, ऐश गार्डनर और स्कॉट बोलैंड.

डॉगेट, जो पूर्वी न्यू साउथ वेल्स के वोरिमी ट्राइब से हैं, ने लगभग 26.5 के एवरेज से 190 फर्स्ट-क्लास विकेट लिए हैं. डॉगेट के साथ, बैटर जेक वेदराल्ड भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे और अनुभवी उस्मान ख्वाजा के साथ मेज़बान टीम के लिए बैटिंग ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं. एशेज ओपनर से पहले स्मिथ ने डॉगेट और वेदराल्ड दोनों की तारीफ की.

क्रिकेट.कॉम.एयू के हवाले से डॉगेट के बारे में स्मिथ ने कहा, "वह बहुत स्किलफुल है. मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में उसने बहुत सुधार किया है और मैं उसे अपना काम करते हुए देखने के लिए उत्साहित हूं."

जेक वेदराल्ड के बारे में स्मिथ ने कहा, "वे काफी मुश्किल नेट्स थे. तेज़, बाउंसी और बहुत ज़्यादा सीम और उसमें बहुत हिम्मत है. वह बस वहां जाता है, मुझे नहीं लगता कि वह किसी साइड-आर्म्स या किसी और चीज़ का सामना करता है, वह पूरे समय बॉलर्स का सामना करना चाहता है और लड़के तेज़ी से बॉलिंग कर रहे थे. उसने इसे लिया और वह वास्तव में अच्छी पोज़िशन में आ रहा था, और वह इसे एक खास तरीके से करता है."

पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 11: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, England, Australia, Australia Vs England Ashes 2025-26, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now