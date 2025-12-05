विज्ञापन
विशेष लिंक

Root vs Sachin: जो. रूट के पास सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, जानें 3 गणित, कैसे, कब तक देंगे अंजाम

Australia vs England, 2nd Test: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने करियर का 40वां शतक बनाया, तो सचिन तेंदुलकर के करोड़ों चाहने वाले गणित में जुट गए कि कब तक ऐसा हो सकता है. चलिए आप डिटेल से जान लें

Read Time: 4 mins
Share
Root vs Sachin: जो. रूट के पास सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, जानें 3 गणित, कैसे, कब तक देंगे अंजाम
The Ashes, 2025-26:
  • पूर्व इंग्लिश कप्तान जो रूट ने ब्रिस्बेन में खेले जा रहे एशेज टेस्ट के पहले दिन अपना 40वां शतक बनाया है
  • रूट को सचिन तेंदुलकर का 51 टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब 12 और शतक बनाने होंगे
  • रूट की वर्तमान शतक बनाने की दर हर पांच पारियों में एक शतक की है जो साल 2021 से बेहतर हुई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पिछले कई सालों से टेस्ट में शतक बनाने की मशीन बन चुके पूर्व इंग्लिश कप्तान जो. रूट ने ब्रिस्बेन में खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन रिकॉर्ड और करियर का 40वां शतक बनाया, तो दुनिया भर में एक बार फिर से जो रूट बनाम सचिन तेंदुलकर (joe Root vs Sachin Tendulkar) को लेकर चर्चा शुरू हो गई. फैंस और पंडित के बीच इस चर्चा ने  जोर पकड़ लिया है कि जो. रूट सचिन के 51 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? निश्चित रूप से रूट के पास कारनामा करने का बहुत ही शानदार मौका है. पूर्व इंग्लिश कप्तान कैसे ऐसा कर सकते हैं, उनके पास क्या फॉर्मूला है, इसमें कितना समय लगेगा, वगैरह..वगैरह. चलिए तमाम बातें डिटेल से जान लीजिए

जो. रूट और  सचिन की स्थिति

जहां सचिन के करियर में कुल 51 शतक हैं, तो रूट ने 40वां शतक बनाया. यहां से रूट को सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 12 शतक और बनाने हैं. 30 दिसंबर 1990 को जन्मे रूट इसी महीने 35 साल के होने जा रहे हैं. और वह सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आदर्श स्थिति में हैं. 

रूट की वर्तमान शतक बनाने की दर

साल 2021 से रूट के शतक बनाने की दर ने एकदम से गति पकड़ी. और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हर पांच पारी के बाद उनके बल्ले से एक शतक निकल रहा है और यह गति बहुत ही उम्दा है. साल 2021 से पिछले 2024 तक रूट ने करीब 91 पारियों में 18 शतक बनाए. यह रूट का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ समय रहा है. मतलब लगभग 5 पारी में 1 शतक. अगर रूट के शतक बनाने की दर ऐसी ही रहती है, तो वह यहां से हर साल 3-4 शतक आसानी से बना सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

रूट के पास मौके ही मौके!

बाकी टीमों के मुकाबले इंग्लिश टीम कहीं ज्यादा टेस्ट मैच खेल रही है. साल 2024 में इंग्लैंड ने 16 टेस्ट मैच खेले. हालांकि, इंग्लिश टीम अगले साल करीब 10 ही टेस्ट मैच खेलेगी, लेकिन इन 20 पारियों में रूट से 4 शतक की उम्मीद की जा सकती है. ऐसे में रूट को साल 2026 में शतक बनाने की दर बढ़ानी होगी. मतलब जहां फिलहाल रूट का शतक हर पांच पारी के बाद आ रहा है, तो इसे अगले 2026 में हर तीन पारी पर लाना होगा.

इन 3  गणित से रूट तोड़ सकते हैं सचिन का रिकॉर्ड

जो. रूट की फॉर्म ज्यादा दिन के लिए खराब नहीं होती. एशेज का पहला टेस्ट सूखा गया, तो ब्रिस्बेन में शतक आ गया. रूट भले ही बीच-बीच में शतक बनाने से चूक जाएं, लेकिन फॉर्म उनकी बरकरार रहती है. चलिए आप जानें कि रूट के पास सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के क्या 3 विकल्प हैं

1. पहला विकल्प: आप यह समझें कि अगर उनके शतक बनाने की दर सालाना 5 से गिरकर 4 हो जाती है, तो अगले 12 शतक बनाने में रूट को करीब 3 साल लगेंगे.और वह यह कारनामा साल 2028 के आखिर तक कर देंगे और तब उनकी उम्र 38 साल होगी

2. दूसरा विकल्प: इसके आसार और मजबूत हैं. मान लीजिए कि रूट की शतक बनाने की दर और गिर जाती है और  वह साल में करीब 15 टेस्ट में तीन ही शतक बनाते हैं, तो वह इसके लिए करीब 3 साल 9 महीने लेंगे. इस सूरत में वह करीब नवंबर 2029 तक सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. तब उनकी उम्र करीब 38 साल 10 महीने होगी

3. तीसरा विकल्प: मानो लो जो रूट की शतक बनाने की सालाना दर इतनी गिर जाती है कि यह फिलहाल 5 गिरकर 2 शतक प्रति साल हो जाती है, तो उन्हें सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने में यहां से 5 साल 8 महीने लगेंगे. और वह कारनामे को सितंबर 2031 तक अंजाम दे पाएंगे. तब उनकी उम्र 40 साल और करीब 7 महीने होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sachin Ramesh Tendulkar, Joseph Edward Root, Australia, England, Australia Vs England 12/04/2025 Auen12042025253243, Australia Vs England Ashes 2025-26, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now