Aus vs Eng 2nd Test: आपने स्मिथ का यह कैच नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा, तूफान सा हुआ वायरल

कभी-कभी ऐसे कैच पकड़े जाते हैं, जो एकदम से नजरों में नहीं आते. खासतौर पर तब, जब मैच दूसरी टीमों का चल रहा होता है. कुछ ऐसा ही कैच खेली जा रही एशेज टेस्ट सीरीज के तहत रविवार को खत्म हुए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने पकड़ा. एक ऐसा कैच जो पता नहीं आखिरी बार आपने कब देखा होगा. और जिसे आप-बार बार रिवाइंड कर देखे बिना नहीं ही रह पाएंगे. मैच खत्म होने के बाद जितने चर्चे सोशल मीडिया पर कंगारुओं की 8 विकेट से जीत के थे, उतना ही शोर स्टीव स्मिथ के स्लिप में लिए गए सुपर से ऊपर कैच को लेकर था. और कैच लिए जाने के बाद यह सोशल मीडिया पर तूफान सा वायरल हो गया. फैंस अभी भी इसके बारे में बातें कर रहे हैं.
अवाक रह गए विल जैक्स !
इंग्लैंड की दूसरी पारी में पेसर माइकल नेसर ने पांच विकेट जरूर चटकाए, लेकिन विल जैक्स का विकेट नेसर का नहीं, यह स्टीव स्मिथ का विकेट था. दो विकेट वह पहले ही चटका चुके थे, लेकिन पारी के 70वें ओवर की पहली गेंद बहुत ही ऐतिहासिक बन गई. विकेटकीपर ऐलेक्स कैरी स्टंप्स से एकदम सट कर खड़े थे, तो नेसर की इस ऑफ स्टंप की गेंद को विल जैक्स ने थर्ड-मैन से धकेलने के लिए बल्ले का मुंह खोला. लेकिन इसके बाद जो नजारा दिखा, वह आंखें चौंधिया देने वाला था.
आंखें खुली की खुली रह गईं और...
स्मिथ पहली स्लिप में विकेटकीपर से खासे दूर खड़े थे. गेंद बल्ले से लगकर नीचे गिरने ही जा रही थी..स्मिथ कैमरे के फ्रेम तक में नहीं थे. तभी अचानक से उल्टी हथेली प्रकट हुई और स्मिथ ने गोता लगाते हुए बाईं और एक ऐसा कैच लपका, जिसे दुनिया भर के चाहने वाले चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे. और कैच लपकने के बाद स्मिथ की प्रतिक्रिया भी ठीक वैसे ही थी, जितना खूबसूरत यह कैच.
इस फैन ने जो लिखा है, एकदम सही लिखा है. और कैचों की कहावत को साबित करने के लिए यह एक बहुत ही शानदार उदाहरण है
Steve Smith is easily the best slip fielder of this generation!!!
यह बच्चों के जगाने वाला ही कैच था !
