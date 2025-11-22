AUS vs ENG 1st Test: पर्थ टेस्ट में बन गया इतिहास, 104 साल में पहली बार ऐसा, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को धो दिया

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ दो दिनों के अंदर इंग्लैंड को हराकर जीत के साथ एशेज का आगाज किया है. दो दिनों तक चले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया. यह साल 1921 के बाद पहली बार है, जब एशेज के किसी मुकाबले का रिजल्ट दो दिनों के अंदर आया हो. दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रनों का लक्ष्य मिला था और ट्रेविस हेड की धमाकेदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट इसे हासिल किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.

104 साल बाद पहली हार हुआ ऐसा

एशेज का मुकाबला जो सिर्फ दो दिन में खत्म हुआ हो, ऐसा सबसे पहले 1888 में हुआ था. ऑस्ट्रेलिया इस मैच में 61 रनों से जीती थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 116 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पार सिर्फ 53 रनों पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 60 रनों पर ढेर हो गई थी. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड दूसरी पारी में सिर्फ 62 रन बना पाई थी. यह दौरे का पहला मैच था. इस दौरे का दूसरा मैच द ओवल में खेला गया था और वह भी सिर्फ दो दिनों में खत्म हुआ था. यह मैच इंग्लैंड ने पारी और 137 रनों से जीता था. इसके बाद 1890 में द ओवल और 1921 में नॉटिंघम में हुआ मुकाबला दो दिन के अंदर खत्म हुआ था.

एशेज टेस्ट दो दिन के अंदर खत्म हुए

लॉर्ड्स 1888

ओवल 1888

मैनचेस्टर 1888

ओवल 1890

नॉटिंघम 1921

पर्थ 2025

चारों पारियों को मिला दें तो इस मुकाबले में कुल 847 गेंद फेंकी गईं. गेंदों से लिहाज से यह एशेज का तीसरा सबसे छोटा मैच है. 1888 में मैनचेस्ट में हुए मैच के रिजल्ट के लिए 788 गेंद लगी थीं. जबकि 1888 में लॉर्ड्स टेस्ट में 792 गेंद फेंकी गई थीं. 1895 में सिडनी में हुए मुकाबले का रिजल्ट 911 गेंदों में आया था. पर्थ में हुए टेस्ट में यह रिकॉर्ड टूटा है.

सबसे छोटे एशेज टेस्ट (गेंदों द्वारा)

788 मैनचेस्टर 1888

792 लॉर्ड्स 1888

847 पर्थ 2025*

911 सिडनी 1895

