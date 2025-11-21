विज्ञापन

कौन हैं स्मृति मंधाना के होने वाले पति पलाश मुच्छल, उम्र में कितना है फासला, नेटवर्थ में क्रिकेटर से आगे हैं या पीछे

23 नवंबर को क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी करने जा रहे पलाश मुच्छल कौन हैं और उनका नेटवर्थ कितना है. जानें यहां.

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना दुल्हन बनने वाली हैं. वह 23 नवंबर को पलाश मुच्छल से शादी के बंधन में बंधेंगी, जिसका ऐलान खुद उन्होंने सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते हुए किया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर बधाईयों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है. हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस जानते हैं कि स्मृति मंधाना के होने वाले पति कौन हैं? स्मृति मंधाना के पति करते क्या हैं? पलाश मुच्छल कौन हैं? पलाश मुच्छल की उम्र कितनी है ? पलाश मुच्छल का नेटवर्थ कितना है? पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना के बीच उम्र में कौन बड़ा है? स्मृति मंधाना की होने वाली ननद कौन हैं? इसी लिए हम आपको स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी से पहले इन सवालों का जवाब देंगे.

कौन हैं स्मृति मंधाना के पति

स्मृति मंधाना साल 2019 से भारतीय म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं. पलाश मुच्छल ने 2014 में रिलीज हुई फिल्म ढिश्कियाऊं से डेब्यू किया था. इसके अलावा उन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स में भी म्यूजिक दिया था. उनका फेमस गाना पार्टी तो बनती है काफी पॉपुलर है. इसके अलावा तू ही है आशिकी गाना भी फैंस को काफी पसंद है.

पलाश की बहन भी है बॉलीवुड का जाना माना नाम

गाने कंपोज करने के अलावा पलाश मुच्छल ने एक्टिंग भी की है. वह आशुतोष गोवारिकर की फिल्म खेले हम जी जीन से में झुनकू के किरदार में नजर आ चुके हैं. इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण थे. पलाश के अलावा उनकी बहन पलक भी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने सलमान खान की किक के अलावा कई हिट फिल्मो में अपनी आवाज दी है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की उम्र और नेटवर्थ में अंतर

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के उम्र के फासले की बात करें तो पलाश का जन्म 22 मई 1995 में हुआ है. जबकि स्मृति मंधाना 18 जुलाई 1996 में जन्मी हैं. इसके चलते स्मृति से पलाश एक साल 3 महीने बड़े हैं. वहीं नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स की मानें तो वह 34 करोड़ का नेटवर्थ रखती हैं. जबकि 20 से 41 करोड़ का नेटवर्थ पलाश का बताया जाता है, जो कि उनके गानों और मूवी प्रॉजेक्ट्स से मिलता है.

