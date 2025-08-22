'उस समय मैंने महसूस किया कि....', अश्विन का खुलासा, क्यों कह दिया टेस्ट को अचानक से अलविदा

पिछले साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अचानक ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था. अब अश्विन ने संन्यास के पीछे की वजहों का खुलासा किया है. टेस्ट क्रिकेट में 106 मैचों में 537 विकेट लेने वाले अश्विन के फैसले से तब करोड़ों फैंस ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार सन्न रह गया था. तब अश्विन बीच दौरे से भारत वापस लौटे, तो कुछ विजुअल ऐसे आए जिससे लगा था कि उनके और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. बहरहाल, घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में सक्रिय अश्विन ने अब उस समय लिए गए फैसले पर रोशनी डाली है.

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे लगता है कि यह समय था, जब मुझे लगा कि मैं जीवन में कहां खड़ा हूं? मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं खासा उम्रदराज हो चुका था. उस दौरे में पूर्व कोच द्रविड़ में ऑस्ट्रेलिया बतौर मेहमान आए थे. बहरहाल, तब दौरों पर जाना और टीम से बाहर बैठने ने मुझे फैसला लेने में मदद की.'

दिग्गज स्पिनर बोले, 'ऐसा नहीं है कि मैं टीम के लिए योगदान नहीं देना चाहता था, बल्कि मैं बच्चों के साथ घर पर ज्यादा समय गुजारना चाहता था. मुझे लगा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और वास्तव में मैं क्या कर रहा हूं. मुझे लगा कि मैं अपने फैसले में सही हूं. मैंने हमेशा से ही तय किया था कि मैं 34-35 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा.' साल 2014 से 2019 के बीच भारत के टेस्ट क्रिकेट में दबदबे में अश्विन की बड़ी भूमिका रही. इस दौरान जब बात घरेलू जमीन पर प्रदर्शन की आई, तो अश्विन ने दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को पानी पिला दिया. वहीं, अश्विन ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी 181 मैचों में 228 विकेट चटकाए. वनडे में अश्विन के 156 और टी20 में उनके 65 मैचों में 72 विकेट हैं.

