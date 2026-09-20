1965 भारत-पाक वॉर: मौत से तीन दिन पहले अल्फ्रेड कुक ने NDTV को बताया था कि उस दिन हुआ क्या था!

सैनिक हमेशा सैनिक रहता है. 1965 की भारत-पाकिस्तान लड़ाई के दौरान पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के ऊपर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड टायरोन कुक ने जो हवाई लड़ाई लड़ी थी, उसे भारतीय वायु सेना (IAF) की सबसे यादगार फाइटर लड़ाइयों में से एक माना जाता है. दिल्ली के एक अस्पताल में निधन से तीन दिन पहले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने अपना आखिरी इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया. और खास बात ये है कि अंत समय में भी उन्हें उस युद्ध का हर क्षण याद था.

NDTV के विष्णु सोम और शिव अरूर के पॉडकास्ट 'Ctrl+Alt+Defence' में बातचीत के दौरान, उन्होंने 7 सितंबर, 1965 की उस लड़ाई का विस्तार से ब्योरा दिया, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा एयरबेस पर हमला कर रहे पाकिस्तानी सेबर जेट्स का मुकाबला किया था. फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने कम से कम एक सेबर जेट को मार गिराया था और आधिकारिक तौर पर दूसरे को भी गिराने का श्रेय उन्हें दिया गया. उनके बताए अनुसार, गोला-बारूद खत्म होने से पहले उन्होंने तीसरे विमान का भी मुकाबला किया था.

यह लड़ाई जमीन के काफी करीब, और कभी-कभी तो जमीन से मुश्किल से 20 या 30 फीट ऊपर लड़ी गई. उन्होंने जिस पहले विमान को नष्ट किया था, उसके आग के गोले के बीच से वे गुजरे और तुरंत ही एक और हवाई लड़ाई में शामिल हो गए. इसके लिए उन्हें 'वीर चक्र' से सम्मानित किया गया.

कुक ने हमले से पहले हुई नाकामियों के बारे में भी बात की, जैसे कि खुफिया जानकारी की कमी, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में एयरफील्ड पर हमला करने या ना करने को लेकर दुविधा, और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को 40,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई के लिए खींचने की योजना.

कलाईकुंडा की ओर उड़ान भरते समय उन्होंने एक फैसला लिया, जब उनके विंगमैन, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट ममगाइन ने रेडियो पर माना कि वह डरे हुए हैं. तब फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने कहा, "देखो, मैं भी डरा हुआ हूं. लेकिन वे हमारे बेस पर हमला कर रहे हैं. वे वहां लोगों को मार रहे हैं. यह हमारा काम है. मैं कायर की तरह लड़ाई से भागने वाला नहीं हूं, और ना ही तुम भागोगे."

उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही IAF के वैम्पायर फाइटर जेट्स को बिना फाइटर कवर के पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भेजा गया था, और जिन चार पायलटों से उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते पहले बात की थी, उन्हें पाकिस्तान ने मार गिराया था. उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया था. मारे गए लोगों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक के दोस्त होसी भरूचा भी शामिल थे.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने कहा, "जब हॉसी की मौत हुई, तो मेरे दिल में बहुत गुस्सा था. मैंने कहा, 'मुझे इन कमीनों को सबक सिखाना ही होगा'." 7 सितंबर को पूर्वी इलाके में हालात अनिश्चित थे, क्योंकि खुफिया जानकारी से यह पक्का पता नहीं चल पा रहा था कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान कहां से ऑपरेट कर रहे हैं; फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने बताया कि तेजगांव और कुर्मीटोला भी संभावित जगहों में शामिल थे.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक को याद आया कि एक साथी पायलट ने उन्हें इंडियन एयरलाइंस के एक पायलट से मिली जानकारी बताई थी, जिसने कुछ महीने पहले ही तेजगांव में सेबर जेट देखे थे. उन्होंने सुझाव दिया था कि IAF के डकोटा पायलट को एयरलाइन के साथ उड़ान भरने के लिए भेजा जाए ताकि जानकारी की पुष्टि की जा सके, लेकिन इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई.

"उन्होंने कहा, 'अरे, हम ऐसा नहीं कर सकते. यह तो जासूसी होगी'. उस समय यही सोच थी. इसलिए हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वे कहां हैं."

सीनियर अधिकारियों के बीच इस बात पर भी बहस हुई कि क्या IAF को पूर्वी पाकिस्तान में ठिकानों पर हमला करना चाहिए, क्योंकि वे वहां लड़ाई को और नहीं बढ़ाना चाहते थे. आखिरकार एक प्लान बनाया गया जिसके तहत IAF के हंटर विमान पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर 40,000 फ़ीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे, ताकि उनके पीछे बनने वाली धुएं की लकीरों (कंट्रेल्स) को देखकर पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ऊंचाई पर लड़ाई के लिए ऊपर आ जाएं.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने कहा, "पाकिस्तानी उन लकीरों को देखेंगे, वे ऊपर आएंगे, हम 40,000 फ़ीट की ऊंचाई पर डॉगफाइट (हवाई लड़ाई) करेंगे और वापस आकर लैंड कर जाएंगे; मुझे यह बात बिल्कुल बेवकूफी भरी लगी." उन्हें विंगमैन की मदद से एयर डिफेंस की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी.

वैम्पायर फाइटर विमानों के एक और ग्रुप को जेसोर में एक रडार यूनिट पर हमला करना था. दो विमानों को उन्हें कवर देना था और बाद में डम डम पर उतरते समय हंटर विमानों की सुरक्षा करनी थी. मौसम खराब था. फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक को याद है कि लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर नीचे बादल थे, हल्की बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी (दृश्यता) कहीं-कहीं साफ तो कहीं धुंधली थी, जिसकी वजह से वैम्पायर फॉर्मेशन के निकलने में देरी हुई, लेकिन हंटर विमानों ने उड़ान भर ली.

जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक और ममगाइन टैक्सी कर रहे थे, तो ममगाइन ने बताया कि वैम्पायर विमान अभी भी जमीन पर ही थे. इसलिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने तय किया कि वे जेसोर जाकर 15 मिनट तक चक्कर लगाएंगे और फिर दमदम जाकर लैंडिंग के समय कवर देंगे.

जब भारतीय विमान तय किए गए ऊंचे-ऊंचाई वाले ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, तभी पाकिस्तानी फॉर्मेशन कम ऊंचाई पर कलाईकुंडा की ओर बढ़ा. फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक के बयान में लड़ाई से पहले के शारीरिक तनाव का ज़िक्र है, जिसकी शुरुआत सुबह 4 बजे उनके बेयरर (सहायक) के उन्हें जगाने और चाय देने से हुई थी.

पायलट जिस व्यक्ति को "बड़ा मियां" कहते थे, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी. फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक को याद है कि उन्होंने कहा था, "होशियार रहिएगा, साहब."

फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने बिना नाश्ता किए ही अपनी मुश्किल उड़ान भरी. लैंडिंग के बाद, नाश्ता लाने वाली गाड़ी नहीं आई. उनके विमान में ईंधन भरा जा रहा था, तभी एक और 'स्क्रैम्बल ऑर्डर' (तुरंत उड़ान भरने का आदेश) मिला. फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक और ममगाइन ने बैरकपुर से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर की ओर उड़ान भरी; उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे सीमा पार न करें. फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने बताया कि उस इलाके में दोनों पक्षों के बीच एक नदी बहती थी.

पाकिस्तानी विमान अपनी तरफ चक्कर लगाते रहे, जबकि हंटर विमान भारतीय सीमा में ही रहे. आखिरकार पाकिस्तानी विमान वापस चले गए और दोनों भारतीय पायलट लौटकर दमदम में उतरे. तब तक नाश्ते वाली गाड़ी आ चुकी थी और जा भी चुकी थी, लेकिन किसी ने भी दोनों पायलटों के लिए खाना नहीं रखा था.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने कहा, "मैं गुस्से में था. मुझे भूख लगी थी." इसके बाद उन्होंने बताया कि इसके बाद एक और 'स्क्रैम्बल ऑर्डर' (तुरंत उड़ान भरने का आदेश) मिला. उन्होंने एक एयरमैन से चाय का मग लिया और जल्दी-जल्दी पी गए. उन्होंने एक और व्यक्ति से कुछ बिस्कुट लिए और वापस हंटर विमान में सवार हो गए.

फाइटर विमानों को फिर से उत्तर की ओर भेजा गया. जल्द ही, रडार कंट्रोलर्स का कॉल आया कि कलाईकुंडा पर हमला हो रहा है. कलाईकुंडा में दूसरे विश्व युद्ध के समय की एक पुरानी मोबाइल रडार यूनिट थी और 'मामा साहनी' नाम के एक अधिकारी ने एक सिंगल कॉन्टैक्ट (दुश्मन विमान की मौजूदगी) का पता लगाया और एयरबेस को जानकारी दी. यह संदेश फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक को कंट्रोल करने वाली रडार यूनिट तक पहुंचा.

उनसे पूछा गया कि क्या वे दुश्मन विमान को रोक (इंटरसेप्ट) सकते हैं, तब उन्होंने अपना फ्यूल चेक किया. ममगाइन ने भी बताया कि उनके पास पर्याप्त फ्यूल है. दोनों ने दिशा और दूरी के बारे में पूछा और उन्हें जवाब मिला कि उन्हें 240 डिग्री की दिशा में 120 नॉटिकल मील जाना होगा. हंटर विमान लगभग 0.95 मैक की गति से कलाईकुंडा की ओर बढ़े; इस दौरान ममगाइन पीछे छूटने लगे और फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक की नजर से ओझल हो गए.

उन्होंने बार-बार विंगमैन को बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. फिर रडार ने उन्हें बताया कि दूसरा हंटर विमान लगभग पांच मील पीछे था. इस वजह से, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने चेतावनी दी कि अगर ममगाइन ने दूरी कम नहीं की, तो वे कंट्रोलर्स से उन्हें वापस अपने विंगमैन की ओर ले जाने के लिए कहेंगे.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने उनसे कहा, "हमें एक काम पूरा करना है. तुम्हें यहीं होना चाहिए."

विंगमैन ने कहा, "कुकी, मुझे डर लग रहा है."

फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने माना कि वे भी डरे हुए थे, लेकिन ममगाइन को याद दिलाया कि उन्होंने साथ में ट्रेनिंग की थी और जानते थे कि क्या करना जरूरी है. इसके बाद ममगाइन उनके साथ फिर से जुड़ गए.

दोनों हंटर विमान लगभग 4,000 या 5,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आए और लगभग 550 नॉट की रफ़्तार से कलाईकुंडा की ओर बढ़े. उस रफ्तार पर, हंटर विमान से काले धुएं की एक साफ लकीर बन रही थी, इसलिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने विमान को कम दिखाई देने लायक बनाने के लिए पावर कम कर दी.

लगभग 10 मील की दूरी पर, उन्होंने नीचे हो रहे हमले से काले धुएं के गुबार देखे और तीन विमानों को जमीनी ठिकानों पर हमला करते हुए और एक अन्य विमान को ऊपर से कवर देते हुए पहचाना. उन्होंने फॉर्मेशन को अलग किया और ममगाइन को ऊपर वाले विमान की ओर भेजा, जबकि वे खुद उन तीन हमलावर विमानों की ओर बढ़ गए.

बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने कहा कि यह उन फैसलों में से एक था जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है. अगर वह ममगाइन को अपने विंग के साथ ही रखते, तो 'नंबर टू' (दूसरे पायलट) पर हमला होने का खतरा बढ़ जाता, खासकर तब जब दुश्मन की संख्या ज्यादा हो.

उन्होंने कहा, "मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैंने उन पर मेरे साथ विंगमैन के तौर पर रहने—यानी 'बलि का बकरा' बनने—का जोर नहीं डाला. क्योंकि जब दुश्मन ज्यादा हों, तो अलग-अलग हो जाने पर हमारे बचने की संभावना बेहतर होती है."

पाकिस्तान के तीन विमान 'रेसट्रैक पैटर्न' में उड़ रहे थे और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर बार-बार हमले कर रहे थे. फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने उनमें से एक को तब चुना जब वह नीचे की ओर गोता (डाइव) लगा रहा था. वह लगभग 500 नॉट की रफ्तार से उसके करीब पहुंचे. पाकिस्तानी पायलट को चेतावनी मिल गई और उसने तेजी से दाईं ओर मोड़ लिया.

अपनी ज्यादा रफ्तार का फायदा उठाते हुए, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने विमान को ऊपर उठाया और 'हंटर' को उल्टा (इनवर्टेड) ​​घुमाया, और नीचे पाकिस्तानी विमान पर नजर रखी. सेबर पायलट ने वजन कम करने के लिए अपने बाहरी फ़्यूल टैंक गिरा दिए; कुक ने भी ऐसा ही किया.

उन्होंने कहा, "एक बार जब आप हंटर के ड्रॉप टैंक गिरा देते हैं, तो यह बिल्कुल अलग तरह का विमान बन जाता है. आप इससे लगभग कुछ भी करवा सकते हैं."

दोनों विमानों के बीच आमने-सामने की जबरदस्त लड़ाई हुई और एक पल ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब वे मारे जाएंगे.

फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने याद करते हुए कहा, "हे भगवान, मैं मरने वाला हूं. जीसस, आप मुझे मरने नहीं दे सकते क्योंकि इससे मेरी मां की जान चली जाएगी. फिर मेरा प्रोफेशनलिज़्म जागा और मुझे ठीक-ठीक पता चल गया कि वे लोग क्या कर रहे थे."

कई पैंतरेबाज़ियों के बाद, सेबर विमान ने बहुत कम ऊंचाई पर भागने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक उसके पीछे ही डटे रहे. दोनों विमान जमीन से लगभग 20 या 30 फीट ऊपर थे. IAF पायलट ने हंटर की गन-साइट को सही जगह पर सेट किया और फायर कर दिया. वे इतनी कम ऊंचाई पर थे कि उनकी कुछ गोलियां नीचे की झाड़ियों में जा लगीं.

जैसे ही पाकिस्तानी विमान में धमाका हुआ, वह उसके मलबे से बचने के लिए बहुत करीब था और आग के गोले के बीच से गुजरा.

उन्होंने कहा, "ऐसा लगा जैसे कोई ज़ोरदार टक्कर हुई हो." उन्होंने आगे कहा कि संभावित नुकसान का अंदाजा लगाने का समय नहीं था क्योंकि एक और सेबर विमान उनकी ओर बढ़ रहा था. फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने विमान को ऊपर उठाया और उससे मुकाबला शुरू किया.

दूसरी लड़ाई जमीन के करीब एक-दूसरे को काटने वाले पैंतरेबाज़ी (क्रॉसिंग मैन्यूवर) में बदल गई. इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व फ्लाइट कमांडर पीलू काकर से सीखे गए सबक का इस्तेमाल किया, जिन्होंने उन्हें कम ऊंचाई और कम गति पर लड़ाई की ट्रेनिंग दी थी.

काकर ने उन्हें सिखाया था कि दुश्मन के पीछे और उससे ऊपर रहें और दूसरे विमान को कभी भी अपनी नजर से ओझल न होने दें. फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने उनके हवाले से कहा, "डॉगफाइट में, अगर आप दुश्मन को देख नहीं पाते, तो समझो आप मारे गए."

फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक 'सेबर' विमान के ऊपर बने रहे और देख सकते थे कि उसका पायलट उनकी तरफ ऊपर देख रहा है. उन्हें याद है कि पायलट ने सफेद हेलमेट पहना हुआ था. आखिरकार, वे विमान के पीछे गए और फायरिंग शुरू कर दी. गोलियां 'सेबर' पर लगीं और उसके पैनल के कुछ हिस्से टूटकर अलग हो गए, लेकिन विमान तुरंत नीचे नहीं गिरा. उन्होंने बताया कि 'सेबर' धुआं छोड़ते हुए उस इलाके से निकल गया.

एक तीसरा विमान उनके पास से गुजरा और वे उसके पीछे हो लिए, नीचे आते हुए लगातार फायरिंग करते रहे.

"यह फट क्यों नहीं रहा? यह फट क्यों नहीं रहा?" उन्हें याद है कि वे ऐसा कह रहे थे. पाकिस्तानी पायलट गोता (डाइव) लगाने के बाद संभला, जबकि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक अभी भी उसका पीछा कर रहे थे; उसने पाया कि वह तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा है. उसने कंट्रोल कॉलम को जोर से पीछे खींचा और हंटर की बंदूकें तब तक चलती रहीं जब तक कि सारा गोला-बारूद खत्म नहीं हो गया.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक जमीन से टकराने से बाल-बाल बचे. उन्होंने चार विमानों के फ़ॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया, कम से कम एक विमान को नष्ट किया, दूसरे को गिराने का श्रेय उन्हें मिला और तीसरे से तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी बंदूकें खाली नहीं हो गईं. विंगमैन भी इस लड़ाई में बच गए.

चौथे सेबर विमान के बारे में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने कहा कि उन्हें लगा कि ममगैन मुश्किल में पड़ने वाले हैं क्योंकि वह "लगभग 3,000 फ़ीट की ऊंचाई और 300-350 नॉट की रफ्तार से बहुत आराम से मुड़ रहे थे". पाकिस्तानी सेबर विमान 1,500 गज पीछे था और तेजी से नजदीक आ रहा था.

फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने कहा, "इसलिए मैंने उसे फोन किया. मैंने कहा, 'तेजी से बाईं ओर मुड़ो, तेजी से बाईं ओर मुड़ो'. उसने ऐसा किया और फिर सेबर ने मुझे देखा और मुकाबले के लिए मेरी तरफ मुड़ा." उन्होंने यह भी कहा कि वह एक और डॉगफाइट (हवाई लड़ाई) के लिए तैयार हो गए.

कुक ने कहा, "मेरे पास कोई गोला-बारूद नहीं था, फिर भी मैं उसका पीछा कर रहा था. मुझे उसे पकड़ना ही था, क्योंकि अगर मैं उसके आगे होता तो वह मुझे गोली मार देता. इसलिए मैं उसके पीछे हो गया और वह हमारे एयरफ़ील्ड के ऊपर एरोबेटिक्स करने लगा—कभी नीचे से लूप बनाता तो कभी बैरल रोल करता. मुझे उसके साथ बने रहने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि एरोबेटिक्स तो मौका मिलने पर दिखावे के लिए या मजे के लिए किए जाते हैं." उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास ईंधन भी कम था. इसके बाद सेबर पूरी रफ्तार से अपने बेस पर वापस लौट गया.

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