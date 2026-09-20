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स्मार्ट सिटी के लिए 1.64 लाख करोड़ खर्च, GPS और कैमरे भी दुरुस्त; फिर हमारी सड़कें साफ क्यों नहीं?

भारत ने अपने शहरों को स्मार्ट बनाने की कोशिश में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं. स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 8,067 प्रोजेक्ट्स में 1.64 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.

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स्मार्ट सिटी के लिए 1.64 लाख करोड़ खर्च, GPS और कैमरे भी दुरुस्त; फिर हमारी सड़कें साफ क्यों नहीं?
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत टेक्नोलॉजी की मदद से कचरे का निपटारा हो रहा है. (सांकेतिक तस्वीर)
PTI
नई दिल्ली:

भारत में 'स्मार्ट सिटी' का मतलब क्या है? आमतौर पर इसका मतलब एक ऐसे शहर से समझा जाता है, जहां सबकुछ स्मार्ट हो. कमांड सेंटर, कैमरे, सेंसर और डैशबोर्ड हों. लेकिन यह पता लगाने का एक बहुत आसान तरीका भी है कि क्या वह सारी टेक्नोलॉजी असल में काम कर रही है या नहीं?

जरा सड़क पर नजर डालिए. क्या कचरा समय पर उठाया जा रहा है? क्या कचरा उठाने वाली गाड़ियां सचमुच अपने तय रूट पर चल रही हैं? क्या कचरे को अलग-अलग किया जा रहा है? और घर से कचरा निकलने के बाद, क्या सच में उस पर प्रोसेसिंग की जा रही है या उसे बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है?

भारत ने अपने शहरों को स्मार्ट बनाने की कोशिश में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं. स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत लगभग 8,067 प्रोजेक्ट्स में करीब 1.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. मई 2025 तक, लगभग 94 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके थे. 

वेस्ट मैनेजमेंट (कचरा प्रबंधन) भी इस टेक्नोलॉजी पहल का एक हिस्सा रहा है. स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 66 से ज्यादा शहर सॉलिड-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. कचरा उठाने वाली लगभग 9,194 गाड़ियों को RFID-इनेबल्ड किया गया है ताकि गाड़ियों की लोकेशन का पता अपने-आप चल सके. इससे म्युनिसिपल अधिकारियों को गाड़ियों को ट्रैक करने और उनके रूट को मैनेज करने में मदद मिलती है.

दूसरे शब्दों में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सिर्फ इस बात के लिए सुपरवाइजर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है कि कचरा उठाने वाली गाड़ी किसी खास इलाके में पहुंची या नहीं. टेक्नोलॉजी से इसका डिजिटल रिकॉर्ड मिल सकता है.

क्या कचरा उठाने के काम में सच में सुधार हुआ है?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इसका जवाब मोटे तौर पर 'हां' है. कम से कम कचरा उठाने के कवरेज के मामले में तो ऐसा ही है.

इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, शहरी इलाकों में घर-घर जाकर कचरा उठाने की सुविधा 98 प्रतिशत वॉर्ड तक पहुंच गई है. इसमें यह भी बताया गया है कि अब शहरी म्युनिसिपल कचरे का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा प्रोसेस किया जा रहा है, जबकि 2014-15 में यह आंकड़ा सिर्फ 16 प्रतिशत था.

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यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है. देश भर में कचरा उठाने वाली गाड़ियों की संख्या भी बढ़कर 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है. कई बड़े शहर कचरा उठाने के रूट पर नजर रखने और कामकाज को बेहतर बनाने के लिए GPS वाली गाड़ियों और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

तो, अगर सवाल यह है कि क्या टेक्नोलॉजी ने शहरों में कचरा उठाने के काम को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद की है, तो इसके सबूत मौजूद हैं. 

लेकिन एक और सवाल है. क्या कचरा उठाने के काम में सुधार का मतलब अपने आप शहर का साफ-सुथरा होना है? हमेशा नहीं.

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समस्या अब सिर्फ कचरा उठाने तक सीमित नहीं रही

भारत में कचरा प्रबंधन की चुनौती अब सिर्फ घरों से कचरा उठाने के लिए ट्रक भेजने तक सीमित नहीं है.

खुद 'इकोनॉमिक सर्वे' में कचरे को अलग-अलग करने की क्वालिटी, प्रोसेसिंग की असरदार क्षमता और नियमों को लागू करने में कमियों की ओर इशारा किया गया है. इसमें कहा गया है कि भले ही घर-घर जाकर कचरा उठाने का काम तेजी से बढ़ा है, लेकिन कई जगहों पर कचरे को स्रोत पर ही अलग करने, कचरे की प्रोसेसिंग और डंपसाइट को ठीक करने का काम अभी भी पीछे है.

कोई शहर यह तो जान सकता है कि उसका कचरा उठाने वाला ट्रक दिन के हर पल कहां है, फिर भी सड़क पर कचरा पड़ा रह सकता है.

वह कचरा उठाने वाले रास्तों पर नजर रख सकता है, फिर भी बाजारों, बस स्टॉप, कंस्ट्रक्शन वाली जगहों, पब्लिक पार्कों और ज्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कचरे की समस्या से जूझ सकता है.

यहीं पर टेक्नोलॉजी की सीमाएं साफ हो जाती हैं. एक डैशबोर्ड म्युनिसिपल टीम को यह तो बता सकता है कि गाड़ी कहां है. लेकिन वह खुद यह पक्का नहीं कर सकता कि व्यस्त सड़क पर पड़ा कचरे का हर टुकड़ा उठा लिया गया है.

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क्या काम आया: छिपे हुए कामों को सबके सामने लाना

स्मार्ट-सिटी टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े योगदानों में से एक है- चीजों का साफ-साफ दिखना.

RFID और GPS सिस्टम अधिकारियों को गाड़ियों को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं. कमांड सेंटर म्युनिसिपल के अलग-अलग कामों से जुड़ी जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं. इससे छूटे हुए रास्तों की पहचान करना, कामों पर नजर रखना और शिकायतों पर कार्रवाई करना आसान हो सकता है.

यह बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि म्युनिसिपल कचरा उठाना रोजाना का एक बहुत बड़ा काम है. इसमें हजारों कर्मचारी, गाड़ियां, रास्ते और कचरा उठाने की जगहें शामिल होती हैं. टेक्नोलॉजी इस जटिलता में कुछ व्यवस्था ला सकती है.

SFK ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर और CEO नितिन कौशल ने NDTV को बताया कि इस बदलाव के अगले चरण में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मॉनिटरिंग सिस्टम से समस्या की पहचान करने के बाद क्या होता है.

कौशल के अनुसार, मॉनिटरिंग सिस्टम यह तो दिखा सकते हैं कि गाड़ियां अपने तय रास्तों पर चल रही हैं या नहीं, लेकिन शहरों को ऐसे प्रैक्टिकल उपकरणों की भी जरूरत है जो सफाई टीमों को जमीन पर पड़े कचरे से निपटने में मदद कर सकें.

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क्या पूरी तरह से काम नहीं आया?

शायद यहीं पर स्मार्ट-सिटी की कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है. कचरा उठाने वाली बड़ी गाड़ियां घरों और कलेक्शन पॉइंट्स से कुशलतापूर्वक कचरा इकट्ठा करने के लिए बनाई गई हैं. लेकिन शहरों में एक और तरह का कचरा भी पैदा होता है.

सड़क के किनारे फेंकी गई प्लास्टिक की बोतल.

फुटपाथ के पास जमा पत्ते.

बाजार के आस-पास कागज और रैपर.

सार्वजनिक जगहों पर फैला कचरा.

ऐसी जगहों पर जमा कचरा जहां बड़ी कलेक्शन गाड़ी भेजना व्यावहारिक नहीं हो सकता. ये समस्याएं अलग-अलग तो छोटी हैं, लेकिन एक साथ मिलकर ये तय करती हैं कि शहर असल में कितना साफ दिखता है. इसीलिए, खास तरह के सफाई उपकरण और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

कौशल ऐसी मशीनों की जरूरत पर जोर देते हैं जो मौजूदा कचरा-संग्रहण प्रणालियों को बदलने के बजाय उनकी पूरक बन सकें.

उनकी कंपनी का पुणे की 'स्प्रूस अप इंडस्ट्रीज' के साथ उनकी 'जटायु' कचरा उठाने वाली मशीनों के लिए किया गया सहयोग इसी सोच का एक उदाहरण है. कंपनी का कहना है कि गुरुग्राम, जयपुर और मुंबई सहित कई शहरों में ऐसी 100 से ज्यादा मशीनें लगाई गई हैं.

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स्मार्ट-सिटी की अगली परीक्षा सड़कों पर है

भारत ने शहरी सेवाओं की निगरानी के लिए जरूरी ज्यादातर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बना लिया है.

सभी 100 स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहे हैं, और कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति, परिवहन और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

अगली चुनौती उतनी आकर्षक नहीं है.

यह रखरखाव है.

यह नियमों का पालन करवाना है.

यह कचरे को अलग-अलग करना है.

यह प्रोसेसिंग है.

और यह उस कचरे को उठाना है जो घरों से कचरा उठाने के सामान्य रूट में आसानी से नहीं आता. आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में भारत का कचरा प्रबंधन तंत्र तेजी से बढ़ा है. लेकिन सरकारी आंकड़े यह भी साफ करते हैं कि कचरा इकट्ठा करने का दायरा समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है.

इसका मतलब है कि 'स्मार्ट' शहर की परिभाषा बदलने की जरूरत हो सकती है. किसी शहर के लिए सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि उसके कचरा उठाने वाले ट्रक कहां हैं.

असली परीक्षा यह है कि क्या निवासी सड़कों पर फर्क देख पाते हैं. जैसा कि कौशल कहते हैं, अब मौका यह है कि शहरों के लिए पहले से बनाए गए डिजिटल सिस्टम को ऐसे व्यावहारिक उपकरणों के साथ जोड़ा जाए जो सफाई को बेहतर बनाएं, जहां असल में सफाई की जरूरत होती है.

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