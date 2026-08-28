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एशियन गेम्स में खिलाड़ियों की सुविधाओं से नाराज बीसीसीआई, भारत की 'B' टीम भेजने का कर रहा विचार

एशियन गेम्स से पहले बीसीसीआई खिलाड़ियों की सुविधाओं से खुश नहीं हैं, ऐसे में अगर सुविधाएं उम्मीद के मुताबिक नहीं पाई गईं, तो BCCI टूर्नामेंट में 'B' टीम भेजने पर विचार कर सकता है. पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक और महिलाओं का टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक होना है

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एशियन गेम्स में खिलाड़ियों की सुविधाओं से नाराज बीसीसीआई, भारत की 'B' टीम भेजने का कर रहा विचार
एशियन गेम्स से पहले बवाल! खिलाड़ियों की सुविधाओं पर सवाल, BCCI भेज सकता है दूसरी टीम

BCCI could send B team to Asian Games 2026: एशियन गेम्स में खिलाड़ियों की सुविधाओं से बीसीसीआई खुश नहीं है, जिससे एशियन गेम्स में B टीम उतारने को लेकर बीसीसीआई विचार कर सकता है.  BCCI के एक सूत्र के अनुसार, जापान में इंतजामों और सुविधाओं से बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नाखुश होने के कारण, टीम इंडिया आने वाले एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 'B' टीम भेज सकती है. एशियन गेम्स जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से शुरू होंगे.

पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक और महिलाओं का टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक होना है. BCCI के एक सूत्र ने ANI को बताया कि बोर्ड और ACC जापान में क्रिकेटरों के लिए सुविधाओं और इंतजामों से संतुष्ट नहीं हैं, और बीसीसीआई की ओर से वहां एक ऑब्जर्वर भेजा जा सकता है. अगर सुविधाएं उम्मीद के मुताबिक नहीं पाई गईं, तो बीसीसीआई एशियन गेम्स के लिए अपनी 'B' टीम भेजने पर विचार कर सकता है.

टेंट में ड्रेसिंग रूम और 500 मीटर दूर वॉशरूम

सूत्र ने ANI को बताया, "बीसीसीआई और ACC जापान में सुविधाओं और इंतजामों से खुश नहीं हैं और बोर्ड वहां एक ऑब्जर्वर भेजेगा, ऑब्ज़र्वर हमें अपनी रिपोर्ट देगा और अगर इंतजाम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए, तो हम वहां B टीम भेजने पर विचार कर सकते हैं." सूत्र ने ये भी कहा कि, "हमने एसीसी की एक मीटिंग के दौरान जापान ओलंपिक अधिकारियों से कहा कि ड्रेसिंग रूम टेंट में बनाए गए थे और वॉशरूम उन टेंट से 500 मीटर दूर थे, जिससे खिलाड़ियों के लिए स्थिति असंतोषजनक हो गई है, साथ ही, होटल के कमरे बहुत छोटे हैं और यह एक बड़ी चिंता की बात है,"

एशियाई खेलों के लिए भारत की पुरुष T20I टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह

एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला T20I टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणानी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा

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Vaibhav Sooryavanshi, India, Cricket
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