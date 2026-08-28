रुमेश पथिरागे नंबर 4, नीरज चोपड़ा टॉप 5 से बाहर, सबसे ज्यादा 92 मीटर दूर भाला फेंकने वाले जैवलिन थ्रोअर

Most 92m+ Javelin Throws in History: कॉमनवेल्थ चैंपियन जैवलिन थ्रोअर रुमेश पथिरागे ने ज्यूरिख डायमंड लीग मीट में 92.07 मीटर का थ्रो करके एक और खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की. बता दें कि रुमेश ने इस सीजन का दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा थ्रो दर्ज किया है. अपनी पांचवीं डायमंड लीग में, पथिराज 89.90 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जैवलिन थ्रो टूर्नामेंट में आगे चल रहे थे, फिर उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश में भाले को 92.07 मीटर की जबरदस्त दूरी तक फेंककर तहलका मचा दिया.

इस थ्रो के साथ, जैवलिन इतिहास में पथिरागे दो बार 92 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के चौथे जैवलिन थ्रोअर बन गए. उनसे पहलरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जान जेलेन्जी, जर्मनी के 2017 वर्ल्ड चैंपियन जोहान्स वेटर और फिनलैंड के 1999 वर्ल्ड चैंपियन अकी पार्वियानेन ही ऐसे तीन अन्य थ्रोअर हैं जिन्होंने दो बार 92 मीटर का आंकड़ा पार किया है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जेलेन्जी ने अपने करियर में अबतक 10 बार 92 मीटर की दूरी अपने भालसे तल करने में सफल रहे हैं. ऐसे में जानते हैं सबसे ज्यादा बार 92 मीटर से दूर भाला फेंकने वाले जैवलिन थ्रोअर के बारे में.

दो या उससे ज़्यादा बार 92 मीटर की दूरी पार करने वाले जैवलिन थ्रोअर

रैंक जैवलिन थ्रोअर देश अबतक कितनी बार 92 मीटर दूर भाला फेंका सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस 1 जान जेलेन्जी चेक रिपब्लिक 10 बार 98.48 मीटर (वर्ल्ड रिकॉर्ड) 2 जोहान्स वेटर जर्मनी 9 बार 97.76 मीटर 3 अकी पार्वियानेन फ़िनलैंड 2 बार 93.09 मीटर 4 रुमेश पथिरागे श्रीलंका 2 बार 92.62 मीटर



5. पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक बार 92 मीटर दूर भाला फेंका है, 2024 पेरिस ओलंपिक में अरशद ने 92.97 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो करके ओलंपिक इतिहास का नया कीर्तिमान बनाया था और गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की थी.

नीरज चोपड़ा के लिए बढ़ी चुनौती

नीरज ने अबतक एक भी बार 92 मीटर की दूरी पार नहीं की है, वैसे, उन्होंने ने साल 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था. उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2025 में अपने करियर का पहला 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंकते हुए 90.23 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो करने में सफलता हासिल की थी. नीरज ने 7 बार 89 मीटर का मार्क अबतक पार करने में सफलता हासिल की है.

श्रीलंका के रुमेश पथिरागे का तहलका

जैवलिन थ्रो इवेंट में इस साल श्रीलंका के रुमेश पथिरागे का धमाका देखने को मिला है. 2026 में सबसे दूर भाला फेंकने वाले लिस्ट में रुमेश सबसे आगे हैं, इस साल सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप 10 थ्रोअर की बात करें तो पथिरागे 1 से 8 नंबर तक मौजूद हैं तो वहीं, भारत के नीरज चोपड़ा 88.05 मीटर के थ्रो के साथ 9वें और रोहित यादव 87.68 मीटर थ्रो के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं.

2026 में सबसे दूर भाला फेंकने वाले जैवलिन थ्रोअर (अगस्त 2028 तक)

रुमेश पथिरागे - 92.62 मीटर (श्रीलंका) रुमेश पथिरागे - 92.07 मीटर(श्रीलंका) जूलियन वेबर - 90.40 मीटर (जर्मनी) रुमेश पथिरागे - 89.75 मीटर (श्रीलंका) रुमेश पथिरागे - 89.37 मीटर (श्रीलंका) रुमेश पथिरागे - 89.28 मीटर(श्रीलंका) रुमेश पथिरागे - 88.68 मीटर (श्रीलंका) रुमेश पथिरागे - 88.14 मीटर (श्रीलंका) नीरज चोपड़ा चोपड़ा - 88.05 मीटर (भारत) रोहित यादव - 87.68 मीटर (भारत)

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