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एशियन गेम्स 2026: नेपाल का धमाका, अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया

एशियन गेम्स 2026: नेपाल ने अफगानिस्तान को पहली बार 2014 में चटगांव में हराया था.

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एशियन गेम्स 2026: नेपाल का धमाका, अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया
एशियन गेम्स 2026: नेपाल ने अफगानिस्तान को हराया

एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार को कोरोगी स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में नेपाल क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. टीम की शुरुआत खराब रही और टॉप-3 बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. पारी की शुरुआत करने आए मोहम्मद अकरम 2 रन और हसन ईसाखिल बिना खाता खोले आउट हो गए. करीम जन्नत 9 रन बनाकर आउट हो गए. 

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए फैसल शिलोजादा और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नजबुल्ला जादरान ने टीम को संभाला. दोनों ने 30-30 रन की पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 102 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए नांगेयालिया खरोटी ने भी नाबाद 17 रन बनाए. 

नेपाल की तरफ से ललित राजवंशी ने 3 और कुशाल भुर्टेल ने 4 विकेट लिए. 

103 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी नेपाल की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. टीम ने 12 के स्कोर पर 2 और 31 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन संदीप जोरा के 35 गेंदों पर बनाए 34 रन और पूर्व कप्तान रोहित पौडेल के 32 गेंदों पर बनाए नाबाद 33 रनों की बदौलत टीम ने 17.2 ओवर में 5 विकेट पर 103 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया. कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी 15 रन बनाए. 

नेपाल का अगला मैच शनिवार को जापान से होना है. इस मैच में जीत की स्थिति में नेपाल ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में जाएगा. नेपाल और अफगानिस्तान के बीच यह पांचवां टी20 मैच था. पांच मैचों में नेपाल की यह दूसरी जीत थी. नेपाल ने अफगानिस्तान को पहली बार 2014 में चटगांव में हराया था.

(IANS इनपुट के साथ)

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