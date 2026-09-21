गोल्ड की लड़ाई से पहले टूटा बांग्लादेश का सपना! टीम का मैच विनर एशियन गेम्स से बाहर

एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जिससे पहले बांग्लादेश को झटका लगा है. ऑलराउंडर मोहम्मद सैफुद्दीन दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स के लिए सैफुद्दीन की अनुपलब्धता के बारे में बांग्लादेश ओलंपिक एसोसिएशन को सूचित कर दिया है. बोर्ड गेम्स अथॉरिटी की मंजूरी के बाद उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान करेगा. 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान ने एक बयान में कहा, '19 सितंबर को अभ्यास सत्र के दौरान गेंदबाजी करते समय सैफुद्दीन ने दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग में दर्द की शिकायत की. एमआरआई के बाद चोट की पुष्टि हुई. उन्हें ठीक होने के लिए लगभग तीन हफ्ते के रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी.'

अप्रैल 2017 में अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले सैफुद्दीन आखिरी बार जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे पर राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे. उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 'ए' सीरीज में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने एक अनाधिकारिक टेस्ट और दो वनडे मैच खेले थे. सैफुद्दीन ने बांग्लादेश के लिए 30 वनडे मुकाबलों में 42 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 51 टी20 मैच में उनके नाम 57 विकेट हैं. सैफुद्दीन वनडे फॉर्मेट में 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. यह खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब तक 76 मैच खेला है, जिसमें 96 विकेट हासिल किए.

दाएं हाथ के गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास करियर में 38 मैच खेले, जिसमें 63 विकेट चटकाए. वहीं, 148 लिस्ट-ए मुकाबलों में उनके नाम 228 विकेट हैं. उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक शतक के साथ 1,393 रन, जबकि लिस्ट-ए क्रिकेट में 1,825 रन निकले हैं.

एशियन गेम्स 2026 में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 29 सितंबर को क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी. सेमीफाइनल मैच 1 सितंबर को खेले जाएंगे, जिसके बाद फाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मैच 3 अक्टूबर को आयोजित होंगे. सभी मुकाबले निसिन के करोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे.

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