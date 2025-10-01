विज्ञापन
पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मंत्री नकवी की नौटंकी पर ACC ने कहा 'सॉरी'

Asian Cricket Council Regrets Asia Cup Trophy: एशिया क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी से पूरे प्रकरण पर 'खेद जताया' है. एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी पीसीबी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं.

Asian Cricket Council Regrets Asia Cup Trophy: एशिया कप के 17वें सीजन का समापन तो हो चुका है. मगर ट्रॉफी को लेकर विवाद अब भी जारी है. ताजा अपडेट देते हुए हमारे सूत्रों ने बताया है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी से पूरे प्रकरण पर 'खेद जताया' है. एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. रविवार को फाइनल मुकाबले के बाद ट्रॉफी को लेकर अपने होटल चले गए थे. जिसके बाद से बीसीसीआई लगातार ट्रॉफी लाने के लिए उनसे चर्चा कर रही है. 

दुनिया में हो रही है मोहसिन नकवी की थू-थू

ट्रॉफी विवाद पर अब मोहसिन नकवी चारो तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं. उनकी पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है. यही वजह है कि अब उनके हाव भाव नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं. एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, एशियाई क्रिकेट संस्था ने ट्रॉफी विवाद पर 'खेद' व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था.  हालांकि, यह भी पता चला है कि नकवी ने ट्रॉफी समारोह में अपने कृत्य के लिए औपचारिक तौर पर माफी नहीं मांगी है. 

एक्शन मोड़ में है बीसीसीआई 

टॉफी को लेकर जारी उठापटक पर अब बीसीसीआई ने सख्त तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक एशिया कप ट्रॉफी पर बीसीसीआई ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें जल्द से जल्द ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए. जरूरत पड़ने पर हम इसे सीधे एसीसी कार्यालय से भी ले सकते हैं. 

एसीसी अध्यक्ष के प्रस्ताव को बीसीसीआई ने ठुकराया 

एसीसी की वार्षिक आम बैठक के दौरान मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से ट्रॉफी मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया, जिसे बीसीसीआई की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया. बीसीसीआई का कहना है कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ट्रॉफी हमारी है. 

