विज्ञापन
विशेष लिंक

"इतना बड़ा नहीं है कि..." एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर मोहसिन नकवी पर भड़के हरभजन सिंह

Harbhajan Singh on Mohsin Naqvi: हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद 'ट्रॉफी' विवाद को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी की आलोचना की है.

Read Time: 4 mins
Share
"इतना बड़ा नहीं है कि..." एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर मोहसिन नकवी पर भड़के हरभजन सिंह
Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान
  • भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली थी.
  • एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने टीम इंडिया को ट्रॉफी लेने के लिए मुख्यालय आने का न्योता दिया था
  • पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने नकवी की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रॉफी एक दिन भारत के पास जरूर आएगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Harbhajan Singh on Mohsin Naqvi: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने  एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद 'ट्रॉफी' विवाद को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी की आलोचना की है. बता दें, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. लेकिन सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. भारतीय टीम के फैसले से बौखलाए नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए. भारत को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है. मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया कभी भी एसीसी के मुख्यालय से उनसे एशिया कप की ट्रॉफी ले सकती है.

'ट्रॉफी हमारे पास आएगी'

हरभजन सिंह ने कहा कि एशिया कप जीतना है भारत के लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी रही. इसके साथ ही उन्होंने नकवी पर निशाना साधते हुए साफ किया कि वह इतने बड़े नहीं हैं कि भारत को मूल ट्रॉफी न दें. आईएएनएस से बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा एक न एक दिन ट्रॉफी हमारे पास आएगी. 

भज्जी ने कहा,"एशिया कप के दौरान बहुत कुछ हुआ. हाथ मिलाने वाली घटना से पहले मैच को लेकर सवाल था. भारत ने टूर्नामेंट जीता, और यही उनकी सबसे बड़ी ट्रॉफी है. मुझे नहीं लगता कि नकवी या कोई और इतना बड़ा है कि यह तय कर सके कि ट्रॉफी दी जानी चाहिए या नहीं. आज नहीं तो कल ट्रॉफी दी जाएगी, तो उसे अलग रखने का क्या मतलब है? हमने इसे जीता है, और एक न एक दिन ट्रॉफी हमारे पास आएगी."

एसीसी मुख्यालय में है ट्रॉफी

एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी को लेकर जारी विवाद के बीच कहा कि भारतीय टीम का एसीसी के मुख्यालय से उनसे एशिया कप की ट्रॉफी लेने के लिए 'स्वागत' है. यह बयान उन्होंने तब दिया जब चैंपियन टीम को शीर्ष पुरस्कार नहीं मिलने पर विवाद जारी है.

नकवी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मंगलवार को एसीसी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारियों से रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी. उस समय भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था और वह ट्रॉफी लेकर चले गए थे.

आईसीसी के सामने मामले को लेकर जाएगा बीसीसीआई

नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं और उनका भारत विरोधी राजनीतिक रुख जगजाहिर है. नकवी ने लिखा,"एसीसी अध्यक्ष के तौर पर मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने को तैयार था और अब भी तैयार हूं. अगर वे सच में इसे चाहते हैं तो एसीसी कार्यालय आने के लिए उनका स्वागत है और वे इसे मेरे से ले सकते हैं." उन्होंने कहा,"मैं यह साफ कर देना चाहता हूं. मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी और ना ही कभी मांगूंगा."

आशीष शेलार और राजीव शुक्ला ने एसीसी की एजीएम में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व किया था जहां उन्होंने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को ट्रॉफी नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी. भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था. नकवी ने बीसीसीआई अधिकारियों से कहा था कि वह ट्रॉफी भारतीय टीम को देने के लिए तैयार हैं. हालांकि एजीएम में इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया जिससे बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी और नाराज हो गए. बीसीसीआई इस मामले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के सामने रखेगा जिसकी बैठक नवंबर में होगी.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में कैसे इतने खरतनाक बन गए कुलदीप यादव? स्पिनर ने बताया दलीप ट्रॉफी का खास कनेक्शन

यह भी पढ़ें: "वो टीम कल्चर को डिस्टर्ब करते..." रोहित शर्मा के वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Cricket, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com