IND vs PAK- Final: एशिया कप के मैचों में भारत का ये रिकॉर्ड देख पाकिस्तान का सूख रहा होगा गला

टीम इंडिया आज दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है. भारत ने एशिया कप के मैचों में सर्वाधिक तीन बार सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रखती है. वहीं पाकिस्तान केवल एक बार ही ऐसा कर सका है. आज के मैच में टीम इंडिया ये रिकॉर्ड पाकिस्तान को डरा होगा.

Asia Cup, IND vs PAK- Final:
  • भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को दो बार हराकर पड़ोसी टीम पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया है
  • एशिया कप में टीम इंडिया के छह सबसे बड़े स्कोरों में से तीन स्कोर भारतीय टीम के नाम हैं
  • भारत ने साल 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 में प्रति ओवर दस दशमलव छह रन की औसत से 212 रन बनाए थे
Asia Cup Final, IND vs PAK: दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला. जोश, जज्बा और जुनून का खेल सब चरम पर. टीम इंडिया के हौसले और बुलंद हैं. एशिया कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन कमाल का रहा है. भारत के प्रदर्शन को देख पाकिस्तान का गला भी सूख रहा होगा. दरअसल, टीम इंडिया ने 2025 एशिया कप में पाकिस्तान को दो बार मात दे चुका है. ऐसे में पड़ोसी टीम का हौसले पस्त होंगे. पाकिस्तान टीम इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में होगी.क्योंकि टीम इंडिया के बल्लेबाजों का जो रिकॉर्ड है उससे पड़ोसी टीम का गला सूख रहा होगा.

एशिया कप में Highest टोटल में टीम इंडिया का जलवा 

एशिया कप में टीम इंडिया ने रनों के मामले में सभी टीमों को मात दी है. एशिया कप के 6 सबसे बड़े स्कोर में तीन टीम इंडिया के नाम हैं. दो श्रीलंका के नाम और केवल एक सबसे बड़ा स्कोर पाकिस्तान टीम के नाम है. जाहिर जब फाइनल में टीम इंडिया पाकिस्तान के सामने होगी तो उसके गेंदबाजों का दम सूख रहा होगा. वैसे भी टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में है, वो किसी भी टीम के लिए चिंता की बात है. 

सबसे बड़ा स्कोर टीम इंडिया के नाम

एशिया कप में सबसे बड़ा स्कोर टीम इंडिया के ही नाम है. भारतीय टीम ने साल 2022 के सितंबर में दुबई में विपक्षी अफगानिस्तान के खिलाफ जमकर रन कूटा था. टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने प्रति ओवर 10.6 के औसत से महज दो विकेट के नुकसान पर 212 रन बना दिए थे. इस मैच में विराट कोहली ने शानदार खेल दिखाते हुए शतक ठोका था. उन्होंने 12 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 122 रन ठोके थे. के एल राहुल ने इस मैच में 41 गेंदों में 62 रन बनाए थे. इसमें 6 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे. भारत ने इस मैच को 101 रन के बड़े अंतर से जीता था. अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर केवल 111 रन ही बना सकी. 

श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का जोरदार खेल 

भारत ने इसी साल श्रीलंका के खिलाफ 202 रनों का स्कोर खड़ा किया था. टीम इंडिया ने 10.1 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए थे. इस मैच में रन मशीन अभिषेक शर्मा ने 8 चौके और 2 छ्क्कों की मदद से 31 गेंद में 61 रन ठोक डाले थे. वहीं,तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 49 रन बनाए थे. टीम इंडिया ने इस मैच को सुपर ओवर में जीता था. 

तीसरे सबसे बड़े स्कोर पर भी टीम इंडिया का कब्जा 

टीम इंडिया ने एशिया कप में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर अगस्त 2022 में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ बनाया था. टीम इंडिया ने इस टी-20 मैच में 20 ओवर में 9.6 रन प्रति ओवर के दर से दो विकेट पर 192 रन बनाए थे. इस मैच में भी विराट कोहली ने दमदार बैटिंग की थी. उनका साथ निभाया था मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव ने. विराट ने 44 गेंदों में एक चौका और तीन छ्क्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए थे. वहीं, सूर्या ने तूफानी पारी खेलते हुए महज 26 गेंदों में 6 चौके और इतने ही छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए थे. भारत ने इस मैच को 40 रन से जीता था. हॉन्ग कॉन्ग की टीम 20 ओवर में महज 152 रन ही बना सकी. 

इस लिस्ट में पाकिस्तान फिसड्डी 

एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले पाकिस्तान की टीम फिसड्डी ही है. उसने अभी तक केवल एक बार सबसे ज्यादा रन बनाया है. सितंबर 2022 में पाकिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ टी-20 मुकाबले में दो विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए थे. शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए थे. उन्होंने 57 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के मदद से नाबाद 78 रन बनाए थे. पाकिस्तान ने इस मैच को 155 रन के विशाल अंतर से जीता था. उसने हॉन्ग कॉन्ग को महज 38 रन पर ढेर कर दिया था.

