IND vs PAK: एशिया कप फाइनल को लेकर वसीम अकरम की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

India vs Pakistan, Asia Cup Final Prediction: एशिया कप के फाइनल (Asia Cup Final) में भारत औऱ पाकिस्तान की टीम आमने-सामने है. पहली बार एशिया में दोनों टीम एक दूसरे खिलाफ फाइनल खेलने वाली है. इस टूर्नामेंट में भारत की टीम ने पाकिस्तान को दो बार हराया है.अब फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम एशिया कप का खिताब नौवीं बार जीतने की कोशिश करेगी. वहीं, फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भविष्यवाणी की है. सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए अकरम ने उस टीम के बारे में बात की जो खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. (Wasim Akram on India vs Pakistan, Asia Cup Final Prediction)

'स्विंग ऑफ सुल्तान' ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच है..भारत निश्चित रूप से प्रबल दावेदार है, लेकिन कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान को आत्मविश्वास और लय बनाए रखनी होगी. उन्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और समझदारी से क्रिकेट खेलना होगा. अगर पाकिस्तान शुरुआती विकेट ले लेता है, तो वह भारत को बैकफुट पर धकेल सकता है. मुझे उम्मीद है कि अंत में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी."

वसीम अकरम ने ये भी कहा कि, "टीम पाकिस्तान को खुद पर विश्वास रखकर फाइनल में उतरना होगा. भारत को हम हरा सकते हैं. ऐसा विश्वास करना होगा."

बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मैच हुए थे. पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट और दूसरे मैच में 6 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी. दोनों मैच में भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने तूफान लाने में सफलता हासिल की थी.

एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने अबतक 6 पारियों में कुल 309 रन बना पाने में सफल रहे हैं. अभिषेक ने तीन अर्धशतक जमाए हैं. वहीं, भारत की ओर से कुलदीप यादव ने एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. कुलदीप ने 13 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है.