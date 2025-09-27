विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: एशिया कप फाइनल को लेकर वसीम अकरम की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

Asia Cup Final 2025 Winner Prediction: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा. पहली बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एतिहासिक फाइनल मैच खेला जाने वाला है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: एशिया कप फाइनल को लेकर वसीम अकरम की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता
Wasim Akram says India is definitely the favourite
  • एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान पहली बार एशिया में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगे
  • भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार हराया है और अब खिताब जीतने का प्रयास करेगा
  • पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भारत को प्रबल दावेदार बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan, Asia Cup Final Prediction: एशिया कप के फाइनल (Asia Cup Final) में भारत औऱ पाकिस्तान की टीम आमने-सामने है. पहली बार एशिया में दोनों टीम एक दूसरे खिलाफ फाइनल खेलने वाली है. इस टूर्नामेंट में भारत की टीम ने पाकिस्तान को दो बार हराया है.अब फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम एशिया कप का खिताब नौवीं बार जीतने की कोशिश करेगी. वहीं, फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भविष्यवाणी की है. सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए अकरम ने उस टीम के बारे में बात की जो खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. (Wasim Akram on India vs Pakistan, Asia Cup Final Prediction)

Latest and Breaking News on NDTV

'स्विंग ऑफ सुल्तान' ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच है..भारत निश्चित रूप से प्रबल दावेदार है, लेकिन कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान को आत्मविश्वास और लय बनाए रखनी होगी.  उन्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और समझदारी से क्रिकेट खेलना होगा. अगर पाकिस्तान शुरुआती विकेट ले लेता है, तो वह भारत को बैकफुट पर धकेल सकता है. मुझे उम्मीद है कि अंत में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी."

Latest and Breaking News on NDTV

वसीम अकरम ने ये भी कहा कि, "टीम पाकिस्तान को खुद पर विश्वास रखकर फाइनल में उतरना होगा. भारत को हम हरा सकते हैं. ऐसा विश्वास करना होगा."

बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मैच हुए थे. पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट और दूसरे मैच में 6 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी. दोनों मैच  में भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने तूफान लाने में सफलता हासिल की थी. 

एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने अबतक 6 पारियों में कुल 309 रन बना पाने में सफल रहे हैं. अभिषेक ने तीन अर्धशतक जमाए हैं. वहीं, भारत की ओर से कुलदीप यादव ने एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. कुलदीप ने 13 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wasim Akram, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com