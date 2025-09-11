विज्ञापन
Asia Cup 2025: 'प्रबंधन इस बल्लेबाज के लिए संजू को बलि का बकरा बना रहा', श्रीकांत का बड़ा आरोप

Sanju Samson: संजू सैमसन को लेकर पहले मैच से ही बड़े सवाल थे, लेकिन पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत ने एक अलग ही मोड़ दे दिया है

Read Time: 2 mins
Asia Cup 2025: 'प्रबंधन इस बल्लेबाज के लिए संजू को बलि का बकरा बना रहा', श्रीकांत का बड़ा आरोप
Asia Cup 2025: मौका मिलने के बावजूद संजू सैमसन चर्चा में बने हुए हैं
  • श्रीकांत ने आरोप लगाया कि भारतीय प्रबंधन संजू सैमसन को नंबर पांच पर खेलने के लिए मजबूर कर रहा
  • श्रीकांत के अनुसार संजू सैमसन को नंबर पांच पर खिलाने का उद्देश्य श्रेयस अय्यर के लिए टीम में जगह बनाना है
  • श्रीकांत ने कहा कि संजू सैमसन को नंबर पांच पर ज्यादा बल्लेबाजी का अनुभव नहीं है
एशिया कप (2025) में बुधवार को भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात के मुकाबले से पहले संजू सैमसन (Sanju Samson) के चाहने वालों के सौइयों सवाल थे, लेकिन प्रबंधन ने उन्हें टीम में जगह देकर सभी के सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन अब पूर्व चीफ सेलेक्टर और कप्तान कृष्णाचारी श्रीकांत ने संजू को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगा दिया है. श्रीकांत को संजू के क्रम में एक साजिश नजर आ रही है. श्रीकांत ने कहा है कि संजू सैमसन को नंबर-5 पर खिलाकर टीम इंडिया श्रेयस अय्यर के लिए रास्ता बना रहा है.

श्रीकांत ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय प्रबंधन संजू सैमसन को नंबर-5 पर खिलाकर श्रेयस अय्यर की वापसी का रास्ता बना रहा है. संजू ने इस नंबर पर ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की है और उन्हें नंबर-5 पर बिल्कुल भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए. मैं उनके लिए खुश नहीं हूं. मैं संजू को यह चेतावनी दूंगा कि यह उनके लिए आखिरी मौका है.'

पूर्व ओपनर बोले, 'साथ ही, मैं यह भी कहूंगा कि अगर वह इस नंबर पर अगली दो या तीन पारियों में नाकाम रहते हैं, तो फिर अय्यर उनकी जगह ले लेंगे. प्रबंधन उन्हें मिड्ल ऑर्डर में खिला रहा है. सवाल क्या वे (प्रबंधन) उन्हें बतौर फिनिशर खिला रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है. इस काम के लिए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे हैं. ऐसे में संजू नंबर पांच पर खेलेगे, लेकिन क्या वह इस नंबर पर बेहतर कर पाएंगे? यही बड़ा सवाल है. आपने जितेश शर्मा से पहले संजू को समायोजित किया है. यह इस एशिया कप के लिए सही है, लेकिन सवाल है कि टी20 विश्व कप में क्या होगा?

Sanju Viswanath Samson, Asia Cup 2025, ACC Women, Cricket
