Asia Cup 2025: संजू सैमसन को किस क्रम पर करनी चाहिए बल्लेबाजी? सुनील गावस्कर ने दिया सटीक जवाब

Sunil Gavaskar Big Statement: एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी टूर्नामेंट के लिए सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर रखी गई है. एशिया कप के 17वें सीजन के लिए गिल को उपकप्तान बनाए जाने के बाद प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन की जगह खतरे में आ गई है. क्योंकि पिछले काफी समय से पारी का आगाज करते हुए वह लगातार बेहतरी प्रदर्शन कर रहे थे. मगर गिल के टीम में चुने जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अभिषेक शर्मा के साथ वह पारी का आगाज कर सकते हैं. ऐसे में सैमसन को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है.

हालांकि, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर एक अलग ही सोच रखते हैं. उनका मानना है कि विकेटकीपर बल्लेबाज को आगामी टूर्नामेंट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर लिए उतारना चाहिए या नंबर छह पर मौका दिया जाना चाहिए.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बातचीत के दौरान गावस्कर ने कहा, 'किसी भी चयन समिति के लिए यह बहुत बड़ी सिरदर्दी है कि आपके पास दो सक्षम बल्लेबाज हैं और संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी जो शायद तीन नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो छह नंबर पर फिनिशर के रूप में भी आ सकते हैं.'

गावस्कर ने कहा, 'जितेश ने हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. मगर मुझे लगता है कि सैमसन को शायद पहले मौका मिलेगा.'

आपको बात दें कि केरल क्रिकेट लीग में भी सैमसन का बल्ला जमकर चला है. यहां उन्होंने चार पारियों में 355 रन (121 (51), 89 (46), 62 (37) और 83 (41) रन बनाए हैं. जिसके बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की बात और तेज हो गई है.

