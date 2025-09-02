'आरसीबी स्टार ने बदल दिया संजू का पूरा गणित', पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कैसे जुड़ गया गिल से समीकरण

एशिया कप नजदीक आ रहा है, तो विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने केरल प्रीमियर लीग में लगातार चार अर्द्धशतक जड़कर प्रबंधन को मैसेज भेज दिया है कि वह पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि प्रबंधन सैमसन को XI में जगह नहीं देगा. पठान का मानना है कि आरसीबी स्टार जितेश शर्मा ने सैमसन के साथ खेला कर दिया है. उनका कहना है कि प्रबंधन की पसंद जितेश हो जाने के कारण अब शुभमन गिल दूसरे पसंदीदा ओपनर बन चुके है.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पठान ने जब सैमसन को खिलाने के सवाल पर कहा, 'यह मुश्किल है. क्या ऐसा नहीं है? अगर आप देख सकते हैं कि संजू ने हाल ही में बढ़िया प्रदर्शन किया है. यहां उनके प्रदर्शन में नियमितता को लेकर सवाल जरूर है. वह शतक बना रहा था, तो फिर सस्ते में आउट हो जा रहा था. यह एक पैटर्न सा बन चुका था, लेकिन उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है.'

पूर्व ऑलराउंडर बोले, 'दूसरी ओर अभिषेक का असाधारण स्ट्राइक-रेट है और वह बॉलिंग भी कर सकते हैं. निश्चित रूप से एक छोर अभिषेक के नाम होगा. मुझे लगता है कि अब जबकि जितेश शर्मा टीम में आ चुके हैं, तो प्रबंधन के पास गिल और जितेश को XI में खिलाने का विकल्प है.' हालांकि, सैमसन को तभी मौका मिलेगा, जब प्रबंधन जितेश की जगह सैमसन को मिड्ल ऑर्डर में खिलाएगा.

पठान बोले, 'भारतीय क्रिकेट फिलहाल उस मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे गिल को समायोजित करना है. मुझे लगता है कि सैमसन को XI में मौका नहीं मिल पाएगा. यह मुश्किल है. मैं देख चुका हूं कि संजू निचले क्रम में खेलने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वह ऐसा कर सकते हैं, तो हम सैमसन को नंबर-5 पर खिला सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो जितेश शर्मा XI का हिस्सा नहीं होंगे'