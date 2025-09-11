विज्ञापन

भारत-पाकिस्तान मैच का इस एक्टर ने किया विरोध, बोला- सच्चे देशभक्तों से अपील है, टीवी बंद कर लें

एशिया कप 2025 का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाना है. क्रिकेट फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीवी और फिल्मों के जाने-माने एक्टर सतीश शाह ने इस मैच को देखने से मना कर दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
भारत-पाकिस्तान मैच का इस एक्टर ने किया विरोध, बोला- सच्चे देशभक्तों से अपील है, टीवी बंद कर लें
सलमान संग काम कर चुके एक्टर ने भारत-पाक मैच के बहिष्कार की अपील की
नई दिल्ली:

पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है. भारत ने पहले पाकिस्तान का पानी रोका और फिर ऑपरेशन सिंदूर भी किया. इस बीच पाकिस्तानी सितारों के साथ फिल्म या काम न करने की भी अपील हुई और उस पर अमल भी हुआ. तब से अब तक दोनों के बीच हो रहा क्रिकेट मैच भी सवालों के घेरे में रहा है. एशिया कप 2025 का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाना है. क्रिकेट फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीवी और फिल्मों के जाने-माने एक्टर सतीश शाह ने इस मैच को देखने से मना कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए फैंस से भी इस मुकाबले का बहिष्कार करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: विजय वर्मा संग ब्रेकअप के बाद अब तमन्ना भाटिया को है परफेक्ट पार्टनर की तलाश,बोलीं- मैं उसके लिए काम कर रही हूं

सतीश शाह की नाराजगी
सतीश शाह ने X (ट्विटर) पर लिखा, “मैं हर सच्चे देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं कि भारत-पाकिस्तान मैच का कड़ा बहिष्कार करें. टीवी बंद कर दें. मैंने हमारी टीम के लिए इज्जत खो दी है.” उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हैं. भारत में पहले से ही पाकिस्तानी फिल्में और टीवी शो बैन हैं और कई पाकिस्तानी सेलेब्स के अकाउंट्स पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं. सतीश के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने उनका समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान से मैच खेलना शर्मनाक है, खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए. वहीं कई लोगों का कहना था कि नाराजगी BCCI और सरकार से होनी चाहिए, खिलाड़ियों से नहीं. एक फैन ने लिखा – “खिलाड़ी सम्मानित हैं, उनकी गलती नहीं है. नाराज होना है तो बोर्ड से होइए.”

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट बैकग्राउंड
भारत और पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है. टेस्ट मैच खेले हुए तो करीब 18 साल हो गए हैं. हालांकि एशिया कप जैसे मल्टीनेशन टूर्नामेंट में दोनों टीमें आमने-सामने आ ही जाती हैं. इस बार 9 से 28 सितंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच 3 बार भिड़ंत होने की संभावना है. पहला मुकाबला 14 सितंबर को तय है.

कौन हैं सतीश शाह?
सतीश शाह हिंदी फिल्मों और टीवी की दुनिया का बड़ा नाम हैं. उन्होंने जाने भी दो यारों जैसी क्लासिक फिल्म और शाहरुख खान की मैं हूं ना में यादगार रोल किए. हम आपके हैं कौन मूवी में भी वो अहम रोल में दिखे. टीवी सीरियल साराभाई वर्सेज साराभाई में उनके निभाए इंद्रवदन साराभाई का किरदार आज भी लोगों को हंसाता है. दर्जनों फिल्मों और शोज में काम कर चुके सतीश शाह का ये बयान उनके फैंस के लिए वाकई चौंकाने वाला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asia Cup, India-Pakistan Match, India Pakistan Asia Cup Match, Asia Cup 2025, Satish Shah
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com