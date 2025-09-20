Asia Cup 2025 Updated Points Table: लीग चरण समाप्त, किसने किया टॉप, कौन अंदर, कौन हुआ बाहर? सारे जवाब यहां

Asia Cup 2025 Updated Points Table: एशिया कप 2025 के लीग चरण का समापन हो चुका है. कौन सी चार टीमें सुपर-4 में प्रवेश करेंगी और किनका सफर समाप्त हो चुका है. उसका परिणाम सामने आ चुका है. ग्रुप 'ए' से भारतीय टीम ने टॉप पर रहते हुए सुपर-4 में प्रवेश किया है. ब्लू टीम ने लीग चरण में कुल तीन मुकाबले खेले. इस बीच तीनो ही मुकाबलों में उसे जीत मिली. ग्रुप 'ए' से सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम पाकिस्तान है. ग्रीन टीम ने भी लीग चरण में कुल तीन मुकाबले खेले. मगर यहां उसे दो मैचों में जीत, जबकि भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था. नतीजन टीम ने चार अंकों के साथ दूसरे पायदान पर रहते हुए सुपर-4 में प्रवेश किया है.

ग्रुप 'ए' से UAE और ओमान का सफर हुआ समाप्त

ग्रुप 'ए' से जो दो टीमें सुपर-4 से बाहर हुई हैं. वो कोई और नहीं UAE और ओमान की टीमें हैं. जारी टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. UAE ने महज एक, जबकि ओमान एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया. जिसकी वजह से वह क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे. नतीजन टॉप-2 में जगह नहीं बना पाने के कारण उन्हें मायूसी हाथ लगी.

ग्रुप चरण समाप्त होने के बाद ग्रुप 'ए' की स्थिति

भारत - तीन मैच - तीन जीत - छह अंक (+3.547)

पाकिस्तान - तीन मैच - दो जीत - एक हार - चार अंक (+1.790)

UAE - तीन मैच - एक जीत - दो हार - दो अंक (-1.984)

ओमान - तीन मैच - तीन हार - शून्य अंक (-2.600)

ग्रुप 'बी' से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर-4 में किया प्रवेश

ग्रुप 'ए' से जहां भारत और पाकिस्तान की टीम ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया है. वहीं ग्रुप 'बी' से श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम ने सुपर-4 में प्रवेश किया है. यहां श्रीलंकाई टीम अपने तीनो मुकाबले जीतने में कामयाब रही, जबकि बांग्लादेशी टीम को दो और अफगानिस्तान को एक मैच में कामयाबी मिली. हांगकांग को अपने तीनों मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा.

ग्रुप चरण की समाप्ति के बाद ग्रुप 'बी' की स्थिति

श्रीलंका - तीन मैच - तीन जीत - छह अंक (+1.278)

बांग्लादेश - तीन मैच - दो जीत - एक हार - चार अंक (-0.270)

अफगानिस्तान - तीन मैच - एक जीत - दो हार - दो अंक (+1.241)

हांगकांग - तीन मैच - तीन हार - शून्य अंक (-2.151)

