Asia Cup 2025: 'सरेंडर तो होना ही था', पाकिस्तान ड्रामे का सोशल मीडिया पर उड़ रहा जमकर मजाक

Pakistan vs UAE: हालात ऐसे हैं कि इस घटनाक्रम के बाद खुद पाकिस्तान के फैंस ही पीसीबी का उसके रवैये के लिए मजाक बना रहे हैं

Asia Cup 2025: 'सरेंडर तो होना ही था', पाकिस्तान ड्रामे का सोशल मीडिया पर उड़ रहा जमकर मजाक
Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट और टीम की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से पहले मैच का बहिष्कार करने का नाटक किया था
  • पाकिस्तान टीम ने करीब एक से डेढ़ घंटे तक मैच में भाग लेने से इनकार किया, जिससे विवाद पैदा हुआ
  • इस ड्रामे को क्रिकेट जगत ने नौटंकी करार दिया और सोशल मीडिया पर इसका व्यापक मजाक बनाया गया
Pakistan drama is mocked: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का बॉयकॉट का ड्रामा पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा और मजाक का विषय बना हुआ है. बुधवार को यूएई के खिलाफ मैच से करीब एक-डेढ़ घंटे तक तो पाकिस्तान टीम और उसके बोर्ड ने रवैया दिखाया, उसे इतिहास में अपने ही अंदाज में दर्ज किया जाएगा. जब यह घटनाक्रम चल रहा था, तब एक बहुत बड़े वर्ग का मानना था कि यह पाकिस्तान की नौटंकी से ज्यादा और कुछ नहीं है. और जब आईसीसी का हंटर चलेगा, तो वह मिमियाते हुए खेलने के लिए तैयार हो जाएगा. बाद में ठीक यही हुआ भी. और तब से लेकर अभी तक सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट और उसके आकाओं का जमकर मजाक उड़ रहा है. डॉलर के लिए मुल्क बेच देते हैं, यह तो मैच है..अब हम क्या ही कहें!

मजाक उड़ाने में रचनात्मक कलाकार भी पीछे नहीं रहे

खुदा का खौफ करें भाईजान

निश्चित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ही बदनामी हुई है

निश्चित तौर पर सरेंडर तो होना ही था. और यह हो भी गया

