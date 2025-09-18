Asia Cup 2025: 'सरेंडर तो होना ही था', पाकिस्तान ड्रामे का सोशल मीडिया पर उड़ रहा जमकर मजाक

- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से पहले मैच का बहिष्कार करने का नाटक किया था
- पाकिस्तान टीम ने करीब एक से डेढ़ घंटे तक मैच में भाग लेने से इनकार किया, जिससे विवाद पैदा हुआ
- इस ड्रामे को क्रिकेट जगत ने नौटंकी करार दिया और सोशल मीडिया पर इसका व्यापक मजाक बनाया गया
Pakistan drama is mocked: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का बॉयकॉट का ड्रामा पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा और मजाक का विषय बना हुआ है. बुधवार को यूएई के खिलाफ मैच से करीब एक-डेढ़ घंटे तक तो पाकिस्तान टीम और उसके बोर्ड ने रवैया दिखाया, उसे इतिहास में अपने ही अंदाज में दर्ज किया जाएगा. जब यह घटनाक्रम चल रहा था, तब एक बहुत बड़े वर्ग का मानना था कि यह पाकिस्तान की नौटंकी से ज्यादा और कुछ नहीं है. और जब आईसीसी का हंटर चलेगा, तो वह मिमियाते हुए खेलने के लिए तैयार हो जाएगा. बाद में ठीक यही हुआ भी. और तब से लेकर अभी तक सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट और उसके आकाओं का जमकर मजाक उड़ रहा है. डॉलर के लिए मुल्क बेच देते हैं, यह तो मैच है..अब हम क्या ही कहें!
PCB at 6.00 pm : Remove Andy Pycroft as match referee or we boycott— Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) September 18, 2025
ICC : Then, pay the fine of $16M
Pakistan at 8.30 pm : Standing at the toss with match referee Andy Pycroft
Dollars ke liye mulk bech dete hain Paijaan ye to sirf match hai 😂 pic.twitter.com/RHN8y6qLBQ
मजाक उड़ाने में रचनात्मक कलाकार भी पीछे नहीं रहे
PCB fans to Naqvi: How did the idea of a boycott to your mind?— Mr. Athar not Ali Khan 🇮🇳🏏 (@cricdrugs) September 17, 2025
Naqvi: pic.twitter.com/NRGcE08cGN
खुदा का खौफ करें भाईजान
PCB: We won't play if Pycroft refs.— Vijay Kumar Bohra (@csvijaybohra) September 18, 2025
ICC: Ok, don't.
PCB: Khuda ka khauf karein bhaijaan… we're playing. #PAKvsUAE pic.twitter.com/SAHv4OTuOb
निश्चित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ही बदनामी हुई है
PCB: Remove Andy Pycroft— Ash (@Ashsay_) September 17, 2025
ICC: Ab toh Pak match wohi karega
Result: Another Embarrassment for Pakistan #PAKvUAE #PAKvsUAE
pic.twitter.com/lVQNHSMlOP
निश्चित तौर पर सरेंडर तो होना ही था. और यह हो भी गया
Andy Pycroft to PCB - "Play today or pay $16M and that's the final decision".— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 17, 2025
- Pakistan 🇵🇰 surrendered after hearing $16M 😆
- What's your take on this 🤔 #PAKvsUAEpic.twitter.com/wfZrOjqjue
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं