धर्म नहीं, कर्म देखकर दी सजा... मोरक्को में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह

दो दिवसीय मोरक्को दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्‍तान को सुधारना हमारा काम है. अगर वह नहीं सुधरता है, तो इस बार ऑप्रेशन सिंदूर पार्ट-2 और 3 होगा.

ऑपरेशन सिंदूर में किसी को धर्म पूछकर नहीं मारा: राजनाथ सिंह
  • राजनाथ सिंह ने मोरक्को दौरे के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने की चेतावनी दी.
  • ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों को उनके धर्म के बजाय उनके कृत्यों के आधार पर निशाना बनाया गया था: रक्षा मंत्री
  • राजनाथ सिंह ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति को रेखांकित करते हुए सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की बात कही.
मोरक्को:

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्‍तान को चेतावनी दी है. राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्‍तान याद रखे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ रुका है, बंद नहीं हुआ है. दो दिवसीय मोरक्को दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्‍तान को सुधारना हमारा काम है. अगर वह नहीं सुधरता है, तो इस बार ऑप्रेशन सिंदूर पार्ट-2 और 3 होगा. हालांकि, रक्षा मंत्री ने साफ किया कि जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा टूरिस्‍टों पर किये गए हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी को धर्म पूछकर नहीं मारा. 

आतंकियों का धर्म नहीं कर्म देखे

राजनाथ सिंह ने सोमवार को पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों और भारत की प्रतिक्रिया के बीच अंतर बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों को उनके धर्म के बजाय उनके कार्यों के लिए निशाना बनाया गया था, जबकि किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को नहीं छुआ गया था. अपनी यात्रा के दौरान मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति के बारे में बताया जो विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता. 

भारत में एक मज़बूत धर्मनिरपेक्ष आधार होने की बात करते हुए राजनाथ ने कहा, 'हमें लोगों के किसी भी धर्म को मानने में कोई समस्या नहीं है. यह आज़ादी है, कोई भी जिस भी धर्म को मानना ​​चाहे, मान सकता है. कोई भी हो, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो, हम भेदभाव नहीं करते. यही भारत का चरित्र है. इसलिए भारत ने केवल उन लोगों और संगठनों को निशाना बनाया जो पहलगाम हमले के लिए ज़िम्मेदार थे, जबकि किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया.'


सिर्फ़ भारत ही ऐसा चरित्र रख सकता है, जो...

राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय से कहा, 'हमने सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मारा, जिन्होंने हमारे लोगों को मारा. हमने किसी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया. सिर्फ़ भारत ही ऐसा चरित्र रख सकता है. अगर हम चाहते, तो किसी भी सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठान पर हमला कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. हमें भारत के इस चरित्र को बनाए रखना चाहिए.'

राजनाथ सिंह रविवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मोरक्को पहुंचे, जो किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस देश की पहली यात्रा थी. राजनाथ सिंह कैसाब्लांका मोहम्मद पंचम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जहां कैसाब्लांका सैन्य कमान के प्रमुख वली और मोरक्को में भारतीय राजदूत संजय राणा ने उनका स्वागत किया.
भारतीय संघ के अध्यक्ष सहित भारतीय समुदाय के सदस्य भी बड़ी संख्या में रक्षा मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए पहुंचे.

