विज्ञापन
विशेष लिंक

'वे बिना चीटिंग के कभी नहीं जीत सकते...', वसीम अकरम ने भारतीय टीम पर लगाया बेईमानी करने का आरोप

Wasim Akram, Pakistan vs India Super Fours, Asia Cup 2025: वसीम अकरम ने भारतीय टीम पर बेईमानी करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है भारतीय टीम बिना चीटिंग के कभी नहीं जीत सकती है.

Read Time: 1 min
Share
'वे बिना चीटिंग के कभी नहीं जीत सकते...', वसीम अकरम ने भारतीय टीम पर लगाया बेईमानी करने का आरोप
Wasim Akram
  • पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भारत के खिलाफ फखर जमां के कैच को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है
  • वसीम अकरम ने कहा कि जब कोई साइड एंगल वीडियो उपलब्ध नहीं होता तो बल्लेबाज को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए
  • उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत बिना किसी धोखाधड़ी के मैच नहीं जीत सकता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram, India vs Pakistan Super Fours, Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने भारतीय टीम पर बेईमानी करने का आरोप लगाया है. वजह बना है फखर जमां (Fakhar Zaman) का कैच. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है, 'जब कोई साइड एंगल उपलब्ध न हो, तो बल्लेबाज़ को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए. वे बिना चीटिंग के कभी नहीं जीत सकते हैं (They can never win without cheating).'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Wasim Akram, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com