'वे बिना चीटिंग के कभी नहीं जीत सकते...', वसीम अकरम ने भारतीय टीम पर लगाया बेईमानी करने का आरोप

Wasim Akram, India vs Pakistan Super Fours, Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने भारतीय टीम पर बेईमानी करने का आरोप लगाया है. वजह बना है फखर जमां (Fakhar Zaman) का कैच. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है, 'जब कोई साइड एंगल उपलब्ध न हो, तो बल्लेबाज़ को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए. वे बिना चीटिंग के कभी नहीं जीत सकते हैं (They can never win without cheating).'