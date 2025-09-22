विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: 'आप बोलो, हम जीतेंगे'.. हारिस रऊफ के साथ हुई गरमा-गरमी पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसे दिया मुंहतोड़ जवाब

Abhishek Sharma vs Haris Rauf: लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को अभिषेक और शुभमन ने तूफानी शुरुआती दिलाई

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: 'आप बोलो, हम जीतेंगे'.. हारिस रऊफ के साथ हुई गरमा-गरमी पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसे दिया मुंहतोड़ जवाब
Asia Cup 2025, Abhishek Sharma vs Haris Rauf
  • भारत ने एशिया कप टी20 के सुपर चार मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की
  • अभिषेक शर्मा ने 74 रन की तेज पारी खेली और शुभमन गिल के साथ 105 रन की मजबूत साझेदारी बनाई
  • तिलक वर्मा ने नाबाद 30 रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Abhishek Sharma vs Haris Rauf: अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.  पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए.

Latest and Breaking News on NDTV

अभिषेक और गिल ने हारिस राउफ़ को दिखाई औकात

मैच के बाद , अभिषेक ने हारिस राउफ़ के साथ हुई तीखी बहस के बारे में खुलकर बात की, अभिषेक ने कहा "आज का दिन बहुत साधारण था.. जिस तरह से वे बिना किसी कारण के हमारे सामने आ रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. इसलिए मैं उनके पीछे पड़ गया." यही नहीं अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फटकार लगाई है. अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "आप बोलो, हम जीतेंगे".

इसके अलावा शुभमन गिल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर तंज कसा है. गिल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "खेल बोलता है, शब्द नहीं"

लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को अभिषेक और शुभमन ने तूफानी शुरुआती दिलाई. दोनों ने पावर प्ले में 69 रन जोड़े. अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी की पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ा. गिल ने भी अगले ओवर में ऑफ स्पिनर सईम अयूब पर दो चौके मारे.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhishek Sharma, Haris Rauf, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com