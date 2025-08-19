विज्ञापन
Asia Cup 2025: दुनिया का वह इकलौता खिलाड़ी, जिसने एशिया कप के वनडे और T-20 फॉर्मेट में जमाया है शतक

Most hundreds For Men's T20 Asia Cup: एशिया कप के इतिहास का वह इकलौता खिलाड़ी कौन है, जिसके नाम एशिया कप के वनडे और टी20 फॉर्मेट में शतक लगाने का कमाल दर्ज है.

Asia Cup 2025: दुनिया का वह इकलौता खिलाड़ी, जिसने एशिया कप के वनडे और T-20 फॉर्मेट में जमाया है शतक
Most hundreds For Men's T20 Asia Cup
  • एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर को फाइनल मैच के साथ समाप्त होगा.
  • विराट कोहली एशिया कप के इतिहास में वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.
  • वनडे फॉर्मेट में कोहली ने 16 मैचों में 13 पारियों में 61.83 की औसत से 742 रन बनाए हैं.
Asia Cup 2025: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. हर बार की तरह इस बार उम्मीद यही कि जा रही है कि क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा. ऐसे में देखना दिलस्प होगा कि इस बार कौन सा खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस से फैन्स का दिल जीतने में सफल रहता है. बता दें कि जब भी एशिया कप की बात होगी तो भारतीय दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli record in Asia Cup 2025) की बात होगी. कोहली एशिया कप के इतिहास में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में शतक  लगाने का कमाल दर्ज है. 

वनडे और टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में कोहली ने शतक लगाने का महारिकॉर्ड बनाया है जिसका टूटना अब लगभग न के बराबर है. क्योंकि अब एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में ही खेला जा रहे हैं. एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 16 मैच के 13 पारियों में 61.83 की औसत से 742 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 4 शतक और 1 अर्धशतक दर्ज है. कोहली ने अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर 183 रन, एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में ही बनाया था. विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ 183 रनों की पारी खेली थी जिसे फैन्स आज भी याद करते हैं. 

Photo Credit: Twitter

इसके अलावा एशिया कप के टी-20 फॉर्मेट में विराट कोहली ने 10 मैचों में 85.80 की औसत से 429 रन बनाए हैं, टी-20 फॉर्मेट में कोहली के नाम  3 अर्धशतक और 1 शतक दर्ज है. इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली ने 61 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था. 

बता दें कि एशिया कप के टी-20 फॉर्मेट में केवल दो ही बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने शतक ठोका है. एक विराट कोहली औऱ दूसरा हांगकांग के Babar Hayat (बाबर हयात) हैं. (Most hundreds For Men's T20 Asia Cup) 

वहीं, दूसरी ओर वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने बनाया है. जयसूर्या ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में (Most hundreds For Asia Cup (ODI) में कुल 6 शतक लगाए हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 4 शतक एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में भी लगाए हैं. 

