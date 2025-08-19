विज्ञापन
India's Asia Cup 2025 Squad: कब, कहां और कितने बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान? इस चैनल पर होगा Live Telecast

India's Asia Cup 2025 Squad Announcement Press Conference Timing: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होने वाला है.

India's Asia Cup 2025 Squad: कब, कहां और कितने बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान? इस चैनल पर होगा Live Telecast
Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कितने बजे होगा
  • अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर पुरुष चयन समिति ने मुंबई में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन करेगी.
  • एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में टी-20 फॉर्मेट में होगा.
  • इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, हांगकांग ओमान की टीमें भाग लेंगी.
India's Asia Cup 2025 Squad Announcement Press Conference: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर पुरुष चयन समिति मंगलवार, 19 अगस्त को यानी आज मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन करने के लिए बैठक करेगी. एशिया कप का 2025 संस्करण 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. कुल आठ टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रहीं हैं. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और ओमान , इस प्रमुख महाद्वीपीय आयोजन में भाग लेंगी, इस बार एशिया कप के मैच टी-20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे. (When and Where To Watch India's Asia Cup 2025 Squad Live Announcement)

बीसीसीआई की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, चयन समिति की बैठक के बाद, सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे.  यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी. 

भारत की एशिया कप 2025 टीम की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? (When is India's Asia Cup 2025 squad announcement press conference)

भारत की एशिया कप 2025 टीम की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगलवार, 19 अगस्त को यानी आज है.

एशिया कप 2025 में भारत की टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां होगी ?

एशिया कप 2025 में भारत की टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होनी है. 

एशिया कप 2025 में भारत की टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस समय शुरू होगी?

बीसीसीआई के ईमेल के अनुसार, एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी. 

एशिया कप 2025 में भारत की टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर लाइव कहां देख पाएंगे?

एशिया कप 2025 में भारत की टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स 1 नेटवर्क पर किया जाएगा. 

एशिया कप 2025 में भारत की टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन कैसे देख पाएंगे?

एशिया कप 2025 में भारत की टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन जियो हॉटस्टार पर होगा.

