Asia Cup 2025: 'स्टार फिनिशर के लिए भारतीय XI में कोई जगह नहीं', पूर्व ओपनर का बड़ा बयान

एशिया कप के लिए भारतीय टीम के चयन की समीक्षा अब इतिहास की बात है. गाहे-बेगाहे श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को लेकर कोई न कोई दिग्गज सुर जरूर लगा देता है, लेकिन अब पूरा फोकस इस पर हो चला है कि पहले मुकाबले के लिए भारत की फाइनल XI क्या होगी. दस सितंबर यूएई के खिलाफ (Ind vs Uae) जो भारतीय XI (India XI vs UAE) होगी, वही टीम पाकिस्तान के खिलाफ होगी क्योंकि गंभीर चाहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ उतरने वाली टीम को पूरा अभ्यास मिले. और सभी खिलाड़ी लय प्राप्त कर लें. वहीं, शुभमन गिल (Shubman Gill) का इलेवन में समायोजन समीकरण बदलता दिख रहा है. और इसकी गाज स्टार फिनिशर पर गिरती दिखाई पड़ रही है. इसका समर्थन पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी किया है. चोपड़ा ने कहा है कि रिंकू सिंह इलेवन में जगह नहीं बना पाएंगे.

चोपड़ा ने कहा, 'यह अब वक्त का तकाजा है कि रिंकू इलेवन से बाहर बैठेंगे. उनके लिए टीम में जगह नहीं है और नंबर सात की जगह शिवम दुबे को जा सकती है.' उन्होंने कहा, 'रिंकू सिंह फिनिशर हैं. निश्चित रूप से वह बाहर बैठेंगे और दुबे खेलेंगे. हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा भी होंगे ही होंगे. अब आप बताएं कि टीम में जगह कहां है रिंकू के लिए'

अगरकर ने किया था ऐसे रिंकू का बचाव

एशिया कप से पहले ही रिंकू के टीम में चयन न होने को जोर-शोर से चर्चा थी. वास्तव में उनकी जगह नहीं बनती दिख रही थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने कहा था, 'रिंकू को रिजर्व बल्लेबाज के तौर पर लिया गया है. उनकी XI में जगह बनना या न बनना टीम प्रबंधन पर निर्भर करेगा. हम टीम में अतिरिक्त बल्लेबाज की जरूरत महसूस कर रहे थे और आप 16 ही खिलाड़ी चुन हो सकते हो. हो सकता है कि रिंकू टीम में जगह बना लें'





