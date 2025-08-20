Asia Cup 2025: "उसकी जगह खतरे में..." अश्विन ने बताया शुभमन गिल के उपकप्तान बनने पर इस खिलाड़ी पर मंडराया खतरा

भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की मानें तो शुभमन गिल को एशिया कप के लिए उपकप्तान बनाए जाने से सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन की टीम में जगह खतरे में पड़ गई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लिया था और उसके बाद से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत की और दोनों काफी आक्रमक रहे. लेकिन गिल को एशिया कप स्क्वाड में शामिल करने के बाद से दिग्गजों की मानना है कि संजू का प्लेइंग इलेवन से पत्ता साफ हो सकता है.

एशिया कप 2025 के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान किया गया. 15 सदस्यीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि गिल को उपकप्तान बनाया गया है. इस टीम में श्रेयस अय्यर और जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है. टीम सेलेक्शन पर अश्विन ने अपने यब-ट्यूब चैनल ऐश की बात बोलते हुए कहा,"दुख की बात यह है कि आपने गिल को उप-कप्तान बनाया गया है, इसलिए संजू सैमसन की जगह भी खतरे में है. संजू नहीं खेलेंगे. शुभमन गिल खेलेंगे और वह ओपनिंग करेंगे."

अश्विन ने आगे कहा,"मैं शुभमन गिल के चयन को सही मायने में समझता हूं. वह उप-कप्तान भी हैं. उन्होंने आईपीएल में गुजरात टाइटन्स के लिए काफी रन बनाए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में चुने जाने के लिए उनमें योग्यता है."

बता दें, टी20 वर्ल्ड 2024 के बाद से संजू सैमसन ने भारत के लिए 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 34.78 की औसत और 171.47 की स्ट्राइक रेट से 487 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और एक अर्द्धशतक आया है. संजू इस अवधि में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं. टी20 वर्ल्ड कप के बाद से सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 17 मैचों में 33.43 की औसत और 193.84 की स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं. जबकि गिल ने इस दौरान सिर्फ 7 मैच खेले हैं और दो अर्द्धशतकों के दम पर उन्होंने 243 रन बनाए हैं.

