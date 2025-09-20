Sri Lanka vs Bangladesh LIVE Score, Asia Cup 2025: जीत के साथ सुपर-4 का आगाज करना चाहेंगी दोनों टीमें

विज्ञापन
SL vs BAN, Asia Cup 2025 Super 4s Match 1 LIVE Updates: बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 सुपर-4 के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.

Asia Cup 2025, Sri Lanka vs Bangladesh LIVE Updates: बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 सुपर-4 के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दुनिथ वेल्लालागे, जिनके पिता का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरा निधन हो गया था, वो आज का मैच खेल रहे हैं. श्रीलंका इस मैच में बिना किसी बदलाव के उतरी है. जबकि बांग्लादेश ने दो बदलाव किया है. बता दें, श्रीलंका ग्रुप स्टेज में अजेय रही थी. ग्रुप बी में उसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांग कांग को हराया था. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग XI

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान

