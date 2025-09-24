विज्ञापन
Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Vaibhav Suryavanshi Record, Ind U19 vs Aus U19:: वैभव ने यूथ वनडे मे ंएक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 14 साल के वैभव ने यूथ वनडे में छक्का लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने
Vaibhav Suryavanshi in IND U19 vs AUS U19 Youth ODI:, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास
  • 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में 70 रन की तूफानी पारी खेली
  • वैभव ने 68 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्के लगाकर यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया
  • भारतीय अंडर-19 टीम ने ब्रिसबेन में दूसरे यूथ वनडे में 50 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए
Vaibhav Suryavanshi record: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi created history) ने यूथ वनडे में इतिहास रच दिया है. ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 और भारतीय अंडर 19 टीम के बीच दूसरे यूथ वनडे मैच में वैभव ने 68 गेंद पर 70 रन की पारी खेली. अपनी तूफानी पारी के दौरान वैभव ने 5 चौके और 6 छक्के लगाने में सफलता हासिल की.  ऐसा कर वैभव ने यूथ वनडे मे ंएक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 14 साल के वैभव अब यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मैच में वैभव ने 102.94 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. (IND Under-19 vs AUS Under-19, 2nd Youth ODI at Brisbane). वैभव ने केवल 29 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था. 

यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Most Sixes in Youth ODIs)

41* – वैभव सूर्यवंशी (10 पारी)
38 - उन्मुक्त चंद (21 पारी)
35 - जवाद अबरार (22 पारी)
31 - शाहज़ेब खान (24 पारी)
30 - यशस्वी जयसवाल (27 पारी)
30 - तौहीद हृदयोय (45 पारी)

ब्रिसबेन में खेले जा रहे दूसरे यूथ वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. वैभव ने क्रीज पर उतरते ही तहलका मचा दिया. वैभव ने चौके और छक्के की ऐसी बरसात की कि कंगारू गेंदबाज हैरान और परेशान हो गए.  (HISTORY CREATED BY 14-YEAR-OLD VAIBHAV SURYAVANSHI)

दूसरे यूथ वनडे में भारतीय अंडर 19 टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए. वैभव ने जहां 70 रन की पारी खेली तो वहीं, विहान मल्होत्रा ने भी 70 रन बनाए. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी हुई. दोनों ने मिलकर केवल 18.3 ओवर में ही 117 रन जोड़ लिए थे. वेदांत त्रिवेदी ने मैच में 26 रन की पारी खेली.  (Vaibhav Suryavanshi breaks another record)

वैभव सूर्यवंशी, ऑस्ट्रेलिया में (Vaibhav Suryavanshi in Australia)

- पहले मैच में 38(22)
- दूसरे मैच में 70(68)

14 साल की उम्र में, अंडर-19 में छा गए हैं वैभव सूर्यवंशी (At the age of 14, Vaibhav Suryavanshi is dominating the U-19 level.)

ऑस्ट्र्रेलिया दौरे पर अपने पहले मैच में वैभव ने 22 गेंदों में 38 रन तूफानी पारी खेली. भारतीय अंडर 19 ने अपने पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी. अब दूसरे मैच में भी 14 साल के वैभव ने कमाल कर दिया है.  बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर यूथ वनडे सीरीज में भी 14 साल के इस बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाया था और उस ऐतिहासिक सीरीज में 5 पारियों में कुल 355 रन बनाए थे, जिसमें बेस्ट स्कोर 143 रन रहा था. 

