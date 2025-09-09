विज्ञापन
Asia Cup 2025: श्रीलंकाई टीम में अचानक हुई इस खिलाड़ी की एंट्री, 3 साल बाद T20I टीम में मिला मौका

Janith Liyanage Added in Sri Lanka Squad: श्रीलंकाई टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसने तीन साल से अधिक समय से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है.

Asia Cup 2025: श्रीलंकाई टीम में अचानक हुई इस खिलाड़ी की एंट्री, 3 साल बाद T20I टीम में मिला मौका
Janith Liyanage: जेनिथ लियानागे की तीन साल बाद हुई श्रीलंकाई टी20 टीम में एंट्री
  • श्रीलंका ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम में तीन साल बाद जेनिथ लियानागे को शामिल किया है.
  • जेनिथ लियानागे ने 2020 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और 2022 में आखिरी मैच खेला था.
  • लियानागे ने अब तक 74 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1102 रन और 32 विकेट लिए हैं.
Janith Liyanage Added in Sri Lanka Squad: एशिया कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांग कांग के बीच मैच से टूर्नामेंट के 17वें संस्करण की शुरुआत हुई. इस टूर्नामेंट की शुरुआत होते ही श्रीलंका ने अपनी टीम में बदलाव किया. उन्होंने टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसने तीन साल से अधिक समय से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. बता दें, श्रीलंका 13 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

श्रीलंका ने एशिया कप के लिए मंगलवार को जेनिथ लियानागे को अपनी टीम में शामिल किया. यह मध्यक्रम का बल्लेबाज तीन साल बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगा. जेनिथ लियानागे ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने 2022 फरवरी में भारत के खिलाफ आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय खेला था.  टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनका सर्वोच्च स्कोर 11 का है.

सीमित ओवरों के विशेषज्ञ 30 वर्षीय लियानागे ने अब तक 28 वनडे और 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. उनके नाम पर 824 वनडे अंतरराष्ट्रीय रन दर्ज हैं. उन्होंने हाल ही में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने नाबाद 70 और 19 रन की पारियां खेली थी. श्रीलंका ने यह वनडे सीरीज 2-0 से जीती.

बात अगर  जेनिथ लियानागे के टी20 करियर की करें तो उन्होंने अभी तक कुल 74 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 1102 रन है. इस दौरान उन्होंने 32 विकेट भी झटके हैं. टी20 में उनका औसत 18.06 का है और स्ट्राइक रेट 111.76 का.

श्रीलंका के पास अब चरित असलंका के नेतृत्व में 17 सदस्यीय टीम है. श्रीलंका 13 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद 15 सितंबर को हांग कांग और 18 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. श्रीलंका को ग्रुप बी में रखा गया है. 

एशिया कप के लिए श्रीलंका की संशोधित टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसाल मेंडिस, कुसाल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना और जेनिथ लियानागे.

